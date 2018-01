Dustin Snyder e Sierra Siverio sono due adolescenti di Tampa Bay, in Florida. Sono ancora giovani, ma hanno deciso già di sposarsi. Una decisione che è stata dettata, tuttavia, non solo dall’amore. Dustin infatti soffre di un cancro terminale e i medici gli hanno detto che ha solo poche settimane di vita. Il loro matrimonio è stato pianificato in pochi giorni perché la coppia non poteva permettersi di perdere tempo. E domenica i due giovani sono convolati a nozze all'interno del The Big Red Barn di Plant City. "Lo abbiamo fatto così in fretta perché, sinceramente, non sappiamo per quanto tempo ancora potremo stare insieme", ha detto Sierra." Circa un anno fa, il giorno prima del diciottesimo compleanno di Dustin, al teenager fu diagnosticata una rara forma di cancro chiamata sarcoma sinoviale. Il 18enne si è sottoposto a diversi cicli di chemioterapia, ma purtroppo i medici sono stati chiari con lui e i suoi cari: non c’è molto che possano fare. “Ci aspettiamo che possa vivere al massimo per un altro mese” hanno ammesso.

"Mi sono sentito incredibile, è stato sicuramente il giorno più speciale della mia vita", ha detto Dustin. "Oggi ci sono tutte le persone che amo. Tutti i miei amici, la famiglia è qui. Questo è tutto ciò che potrei mai chiedere” ha aggiunto lo sposo. Dal vestito, all'abito, passando per la sede, la torta, il DJ, tutto quando è stato donato dalla comunità in soli quattro giorni. La famiglia ha ricevuto oltre $ 7.000 in donazioni. "Significa tutto, davvero. Non avrei potuto immaginare quanto sostegno e quanto amore provassi da questa comunità ", ha detto Dustin. La coppia ora ha in programma di celebrare la luna di miele a Disney World. L’idea degli Snyder è anche quella di fare viaggio un Colorado il prossimo mese, con la speranza che Dustin ce la faccia.