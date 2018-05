Era ubriaco e con molta probabilità sotto l'effetto di sostanze stupefacenti un ragazzo di 24 anni che è stato arrestato dalla polizia del Kansas mentre cercava di avere un rapporto sessuale con una macchina. Il fatto, per quanto assurdo, si è verificato lo scorso martedì 1 maggio a Newton, una cittadina dello stato americano, quando una telefonata anonima ha allertato gli agenti riferendo di un uomo nudo dal comportamento molto strano nel parcheggio di un complesso di appartamenti. "Quando siamo arrivati – ha raccontato alla stampa locale il tenente Scott Powell – lo abbiamo visto mentre cercava di infilare i suoi genitali nel tubo di scarico della vettura, una Dodge Dart grigia".

Nonostante gli avessero ordinato di fermarsi, il ragazzo ha continuato il suo comportamento, ed è stato necessario utilizzare il taser per immobilizzarlo. Dopo essere stato allontanato dal veicolo, il 24enne è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale cittadino, dove gli è stato diagnosticato anche un trauma cranico. Analisi più approfondite hanno confermato come il ragazzo si trovasse sotto l'effetto di alcol e droga al momento della segnalazione alla forze dell'ordine, per cui non è stato portato in prigione immediatamente. Tuttavia, potrebbe essere accusato di comportamento lascivo e osceno contrario all'ordine pubblico.