Orribile ritrovamento nelle scorse in un campo a bordo strada nella città di Torino: a terra, come dei rifiuti, giacevano i resti di un cavallo che presentava evidenti e spaventose ferite come se l’animale fosse stato barbaramente torturato. Qualcuno infatti si è accanito sul quadrupede, arrivando a tagliarli i genitali e la coda e infine gli ha cavato gli occhi prima di abbandonarlo a terra. Come racconta il quotidiano La Stampa, la scoperta nella mattinata di martedì 27 febbraio ad opera di una pattuglia di vigili urbani del capoluogo piemontese che si trovava a passare in zona ed è stata subito attirata dalla macabra scena.

Il ritrovamento in via Germagnano nei dintorni del campo nomadi. Dai primi accertamenti pare che il cavallo sia un esemplare giovane cresciuto in un allevamento. La polizia locale ha immediatamente disposto il recupero della carcassa ma ha deciso di avviare anche una indagine per risalire all’autore o agli autori dell'azione tanto efferata quanto incomprensibile e inutile. "Una vicenda allucinante, vogliamo capire che sono gli autori e denunciarli alla procura", hanno spiegato i vigili anche se al momento resta il mistero su chi possa avere compiuto il gesto.