Terribile incidente stradale nella serata di mercoledì lungo le strade di Noventa di Piave, nella città metropolitana di Venezia. Una persona ha perso la vita a seguito di uno spaventoso schianto con la sua auto avvenuto poco dopo le 19 in via Calnova. Il veicolo, per motivi ancora da accertare, ha improvvisamente sbandato ed è finto fuori strada, terminando la corsa nel fossato e ribaltandosi completamente senza lasciare scampo al conducente. La vittima è Francesco Prevedello, 31enne residente a Ponte di Piave, nel Trevigiano. A lanciate l'allarme sono stati gli altri automobilisti di passaggio che hanno assistito alla tremenda sequenza mortale e hanno chiamato il 118 parlando di una persona rimasta inerte all'interno dell'abitacolo

Quando i soccorsi medici e i vigili del fuco sono giunti sul posto, però, ormai per il 31enne non c'era più niente da fare. L'uomo è stato estratto dalle lamiere dell'auto capovolta dai pompieri ma i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, probabilmente l'automobilista era in fase di sorpasso quando, per motivi da chiarire, ha sbandato impattando con violenza contro un ponticello in cemento adibito ad accesso a un'abitazione, l'auto quindi si è cappottata finendo in un piccolo fossato sottostante. Il 31enne lascia il padre, la madre e il fratello minore.