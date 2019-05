Doveva essere un intervento chirurgico programmato da tempo e senza particolari problematiche e in effetti l'operazione sembrava riuscita perfettamente ma poi le cose si sono complicate improvvisamente. Il paziente si è sentito male a poche ore dall'operazione ed è morto meno di 24 ore dopo per un letale arresto cardiaco. È accaduto a San Marino dove ora la famiglia dell'uomo ha presentato un esposto in tribunale per chiedere di fare luce sullo strano decesso e accertare i fatti. La vittima è un uomo sammarinese di 64 anni, residente nel Castello di Gualdicciolo, che era stato ricoverato all'ospedale di San marino per essere sottoposto a una operazione alla prostata.

Come ricostruito dalla famiglia dell'uomo, l’intervento era iniziato intorno alle 9.15 del 30 aprile ed era terminato come previsto intorno alle 11.30. I parenti del pensionato, ex operaio, erano stati anche rassicurati dal chirurgo sul perfetto esito dell'intervento e il 65enne stava per essere trasferito in reparto per il decorso post operatorio. A questo punto però qualcosa è andato storto, l'uomo ha avuto una brutta crisi cardiaca tanto da dover essere subito rianimato. Per evitare altre conseguenza, il paziente quindi è stato messo in coma farmacologico ma purtroppo all'alba del giorno dopo un secondo arresto cardiaco è stato fatale.

Una tragedia improvvisa che ha sconvolto i familiari del 64enne tanto da indurli a chiedere chiarezza sull'accaduto. Lo stesso Istituto per la sicurezza sociale di San Marino ha avviato un'indagine interna sul caso e ha fatto sapere di "essere vicino alla famiglia nel comune interesse di accertarne le cause". Sulla salma quindi è stata eseguita l'autopsia dal medico legale incaricato dal tribunale alla presenza dei periti incaricati dalla famiglia e dall’Istituto per la sicurezza sociale si San Marino. Secondo l'Ente, "dall'esame autoptico disposto dal magistrato ed eseguito nei giorni scorsi, sarebbero emersi diversi elementi che potrebbero fornire già alcune risposte". in particolare "l'operazione sarebbe riuscita, quindi si indaga sulle complicazioni cardiologiche sorte subito dopo; in particolare sul rischio anestesiologico legato all'intervento e sul consenso informato sottoscritto dal paziente, come prevede la prassi in questi casi".