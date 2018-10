Lieve infortunio per Matteo Salvini prima di un weekend folto di impegni, a partire dall’incontro ad Ala, nel Trentino, per la campagna elettorale, dove una bomba carta ha mandato in frantumi i vetri della sede della Lega. Il vicepremier sulla propria pagina Facebook ha pubblicato una foto con un tutore al polso destro: “Fratturina al polso destro… Dimostrazione che alla mia età fare sport (che nel mio caso andare a correre la sera sotto la pioggia, rischiando di scivolare come uno scemo) può essere mooolto pericoloso“, ha scritto.

Come già accaduto in passato, il capo del Viminale ha dedicato anche del tempo a rispondere ai suoi seguaci sul social network. Alla domanda su come firmerà i rimpatri, la risposta è stata concisa: “Sto imparando a scrivere con la sinistra“.