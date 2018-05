Come noto, nella giornata di domani il Presidente della Repubblica vedrà nuovamente i leader politici al Quirinale, per l'ennesimo giro di consultazioni. Dopo il fallimento dei tentativi affidati a Roberto Fico ed Elisabetta Casellati, questa volta ci si attende che il Capo dello Stato prenda in mano la situazione e cerchi di convincere i partiti ad appoggiare un governo "di responsabilità nazionale", che si occupi di portare a casa la legge di bilancio e aiuti il Parlamento nella scrittura di una nuova legge elettorale. L'ipotesi più probabile è che Mattarella chieda il supporto per un esecutivo guidato da una figura di garanzia, molto probabilmente un tecnico.

In tal senso, è importante registrare le posizioni già espresse dai leader politici. Matteo Salvini, in particolare, continua a dirsi contrario all'idea che sia un tecnico a sedersi a Palazzo Chigi e detta le sue condizioni: "Se si tratti di un governo tecnico, di scopo o istituzionale, l'incarico va dato partendo da chi ha vinto le elezioni, escludo qualsiasi tecnico alla Monti". Per il leader leghista la sola strada percorribile è quella di chiedere al M5s di sostenere fino a dicembre un "governo che si faccia carico di fare in fretta e bene poche cose: una legge elettorale che mandi al governo chi prende un voto in più, come alle regionali, bloccare Iva e accise rispettando i parametri europei, andare a Bruxelles a dire che prima viene l'interesse nazionale, iniziando a respingere il nuovo bilancio Ue".

Quanto all'ipotesi di un governo che tenga dentro anche il Partito Democratico, Salvini è chiarissimo: "Senza un accordo per un governo a tempo fino a dicembre, rimane solo il voto, di più non posso fare. Spero che tutti ci stiano, perché piuttosto che avere un governo telecomandato da Bruxelles che per due anni ci massacra, penso che al M5s convenga un governo amico degli italiani e non nemico. Ma mai un governo con Renzi".