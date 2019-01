Sarebbe stata una critica sulla cucina a causare un brutale omicidio in Russia. Un uomo di 43 anni, Slava Davydkin, avrebbe criticato la moglie a causa della cena che aveva preparato, a quanto pare senza sale. Lo avrebbe fatto davanti ad alcuni ospiti offendendo di fatto la compagna che a quanto pare, furiosa per l’ennesima critica che il marito le rivolgeva anche davanti ad altre persone, avrebbe atteso che tutti dormissero per vendicarsi. Durante la notte, la donna avrebbe aggredito e ucciso il marito con trentacinque coltellate davanti agli occhi della figlia di soli quattro anni. L’omicidio si è consumato a Penza, in Russia. La presunta omicida si chiama Evgenia Davydkin e ha 31 anni. Stando alla testimonianza degli ospiti, che si erano fermati a dormire da Evgenia e Slava, i due avevano continuato a litigare dopo cena. Forse anche la vittima ha colpito la moglie prima di morire.

La donna ha subito confessato l'omicidio – La donna, probabilmente poco lucida anche a causa dell’alcool consumato durante la cena, avrebbe aspettato che il marito dormisse per aggredirlo con un coltello. Lo avrebbe colpito 35 volte, rendendo di fatto inutile qualsiasi tentativo di soccorso. La donna avrebbe continuato ad accoltellare il compagno anche quando la bambina, svegliatasi a causa delle urla, è entrata nella loro stanza. Dopo il delitto, la 31enne avrebbe svegliato i suoi ospiti e chiamato i soccorsi, ma per Slava era ormai troppo tardi. All’arrivo delle forze dell’ordine, la donna ha subito confessato l’omicidio: alla polizia avrebbe detto di essersi offesa dopo che l'uomo, davanti ai loro ospiti, aveva detto che l'assenza di sale era la prova che lei non lo amasse abbastanza. La donna attualmente è agli arresti domiciliari per potersi occupare della figlia.