Sono passati oltre settant’anni da quando sono state identificate le prime camere segrete nel sito di Qumran, in Israele, luogo custode dei più antichi e preziosi manoscritti della Torah pervenutici fino ad oggi. Era il 1947. E ancora oggi, dopo diversi decenni, i rotoli del Mar Morto non smettono di far parlare di sé. Di recente ha fatto il giro del mondo la scoperta di una nuova camera tra le grotte in cui vennero ritrovati i famosi “rotoli", compiuta da un team di ricercatori di cui fa parte anche un italiano, Alessandro Maifredi, geologo e speleologo del Centro Studi Sotterranei di Genova.

Per secoli questi luoghi hanno custodito i preziosi papiri, ma non saremmo mai venuti a conoscenza di queste grotte se non grazie ad un accidentale episodio da parte di un pastore nel 1947. Come spiega l'esperto Gutfeld i manoscritti sarebbero stati “saccheggiati dai beduini mezzo secolo fa, "un piccolo tunnel fu individuato e da lì furono estratti gli antichi scritti, contenuti in appositi manufatti che erano stati abbandonati nelle grotte."

Spesso il riferimento a documenti scritti poco dopo la morte di Gesù, ha più volte fatto parlare di “Vangeli segreti” scritti e conservati da una comunità “segreta” che si era insediata in una valle, vicino al Mar Morto, decisamente ostile e isolata. La novità di oggi è che nelle grotte sono state trovate nuove camere e sono stati ritrovati anche 50 nuovi frammenti di manoscritti nei magazzini dove vengono custoditi. Una notizia che ha fatto il giro del mondo perché sembra confermare la autenticità di quei rotoli di cui si è molto scritto, talvolta a sproposito.

Una parte del mistero è stata dunque svelata. Ora resta da chiarire se, davvero, i rotoli contengono versioni“diverse della Vita di Gesù e possono raccontare una verità diversa da quella sin qui raccontata, su uno dei personaggi storici più studiati e che ancora non ha messo d’accordo la comunità scientifica internazionale.