Vuole costringere il parroco ad avere una storia con lui: il religioso lo denuncia, 63enne a processo L’uomo, accusato di stalking, si confessava anche per tre ore pur di stare vicino al parroco. Il religioso lo ha denunciato dopo vari mesi di persecuzione.

Un uomo di sessantatré anni è stato rinviato a giudizio con l'accusa di stalking. Avrebbe perseguitato per diverso tempo il parroco di una chiesa nel quartiere San Giovanni a Roma: si era invaghito di lui, cominciando a seguirlo, a cercare contatti non graditi e tentando approcci puntualmente respinti dal religioso. Alla fine il parroco non ha potuto fare altro che denunciarlo, ottenendo prima un divieto di avvicinamento e poi un rinvio a giudizio.

I fatti, riportati da Il Corriere della Sera, risalgono al 2021. Il 63enne aveva cominciato a frequentare la chiesa, cercando sempre di avere contatti con il parroco. Sedeva sempre in prima fila, cercava di fermarlo con il minimo pretesto, si confessava ogni volta per almeno tre ore pur di stare con il religioso. Le cose poi hanno cominciato a farsi sempre più pesanti: il 63enne aveva cominciato a seguire il religioso e, stando alla versione dell'accusa, si era anche dichiarato.

Il parroco in un primo momento aveva provato a far ragionare l'uomo, spiegandogli che per lui c'era solo Dio e che ovviamente non avrebbe intrapreso nessuna relazione. Ma il 63enne non ne voleva sapere e aveva continuato a infastidirlo. Alla fine il parroco, dopo diversi tentativi andati a vuoto e ormai temendo per la sua incolumità, non ha potuto fare altro che denunciarlo.

Il 63enne, che non può più avvicinarsi al prete, si è difeso sostenendo di essere stato frainteso e di essere solo un fedele devoto. Di diversa opinione il parroco, che avrebbe dovuto respingere anche tentativi di approccio e richieste di contatto fisico, che l'imputato chiedeva di avere.