Villa Adriana e Villa D’Este fra le Meraviglie di Alberto Angela: viaggio nei due siti Unesco La terza puntata di ‘Meraviglie, la penisola dei tesori’ di Alberto Angela in onda stasera su Rai1 è sulla Villa Adriana e Villa d’Este a Tivoli, entrambe Patrimoni Unesco.

A cura di Alessia Rabbai

Alberto Angela a Villa Adriana. Dal profilo Facebook di "Villa Adriana"

Villa Adriana e Villa D'Este a Tivoli sono le protagoniste della terza puntata di ‘Meraviglie, la penisola dei tesori' condotto da Alberto Angela e in onda stasera, martedì 11 gennaio su Rai 1. Entrambe Patrimoni Unesco, sono luoghi nella provincia di Roma nei quali Storia, Arte e Natura si incontrano, testimoni del passato della Roma imperiale e rinascimentale. L'amatissimo divulgatore scientifico condurrà lo spettatore televisivo in un viaggio suggestivo, raccontando la Storia e gli aneddoti legati alle due ville storiche tra le più caretteristiche del Lazio. Costruita dall'Imperatore Adriano nel II secolo d.C., Villa Adriana è stata riconosciuta Patrimonio dell'umanità nel 1999, mentre Villa d'Este risale al XVI secolo, edificata su commissione dal cardinale Ippolito d'Este, figlio di Alfonso e Lucrezia Borgia. L'Unesco ha dichiarato Villa d'Este Patrimonio dell'umanità nel 2001.

Cosa resta di Villa Adriana: la storia e come visitarla

Villa Adriana è stata costruita tra il 118 e 138 d.C. nel territorio dell’antica Tibur, nei pressi di Tivoli, per un'area complessiva che si estendeva su centoventi ettari. Al suo interno sorgevano strutture residenziali, terme, ninfei, padiglioni e giardini. Lo stile architettonico della è stato modello del Rinascimento. Oggi l'area visitabile all'interno della quale poter passeggiare è di 40 ettari completamente all'aperto in cui sono visibili i vari monumenti. Le stagioni ideali per visitarla sono primavera ed autunno, ma è possibile goderne con abbigliamento pesante anche nelle giornate soleggiate d'inverno.

Un dettaglio in notturna di Villa Adriana.

Costo biglietti e orari: per gli orari d'apertura e biglietti per visitare Villa Adriana consultare sempre il sito web per gli aggiornamenti. Nei mesi di gennaio e febbraio 2022 è aperta dal lunedì al sabato dalle 10 alle 17. È possibile acquistare il biglietto online oppure in biglietteria ad un costo di 10 euro.

Leggi anche Dati monitoraggio Iss: Lazio in zona gialla dopo Capodanno

Come arrivare: in auto prendere l'autostrada A24 e uscire al casello Tivoli, percorrere la strada Maremmana Inferiore per circa 2,5 chilometri. Oppure prendere la via Tiburtina. Davati a Villa Adriana c'è un parcheggio a pagamento. Con i mezzi pubblici prendere la metro B fino a Ponte Mammolo, poi bus Cotral via Prenestina o via Tiburtina o via autostrada con fermata sulla Via Tiburtina. Con il treno dalla stazione Termini o Tiburtina per la stazione FS di Tivoli.

Villa Adriana dall’alto.

I giardini e le fontane di Villa d'Este, la residenza simbolo del Rinascimento

Villa D'Este è un esempio di giardino italiano con fontane, ninfei, grotte, giochi d’acqua e musiche idrauliche. Un progetto architettonico e iconologico grandioso, ideato dal pittore-archeologo-architetto Pirro Ligorio e realizzato dall’architetto Alberto Galvani. Il palazzo è stato decorato dagli artisti del tardo manierismo romano. Dopo la morte di Ippolito d’Este nel 1572 e una fase di decadenza il cardinale Gustav Adolf von Hohenlohe l'ha rilanciata ospitando anche il musicista Ferenc Liszt. Lo Stato italiano l'ha acuistata tra il 1920 e 1930, restaurata e aperta al pubblico.

Alberto Angela a Villa D’Este. Foto dal profilo Facebook "Villa d’Este"

Costo biglietti e orari: tutti i giorni dalle ore ore 8.30 alle 19.45, il lunedì dalle 14. È possibile acquistare i biglietti online o in biglietteria dal costo di 13 euro.

Come arrivare: in auto percorrere l'autostrada A24 uscita Tivoli, proseguire sulla strada Maremmana Inferiore fino alla via Tiburtina e al centro di Tivoli. In alternativa percorrere direttamente la via Tiburtina. Parcheggi a pagamento. Con i mezzi pubblici metro B fino a Ponte Mammolo, bus Co.Tra.L. via Prenestina o via Tiburtina o via autostrada per Tivoli. Scendere alla fermata di Largo delle Nazioni Unite. Con il treno dalla Stazione Termini o Tiburtina verso la stazione FS di Tivoli.