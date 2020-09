Nuovi casi di positività negli istituti di Roma. La scuola dell'infanzia Zandonai di Vigna Clara a Roma Nord è uno dei casi più significativi di contagio in un istituto della capitale. Dopo che diverse maestre sono risultate positive al coronavirus. Dopo che giovedì scorso è emerso un primo caso di positività il personale scolastico entrato in contatto con la donna e i bambini sono stati sottoposti a tampone. Inevitabile apprensione e preoccupazione per i genitori, che dovranno far fronte anche ai disagi di riorganizzare la vita con i bambini a casa per due settimana.

Le disposizioni della Asl per bambini e maestre

I risultati dei tamponi sono stati tutti negativi per i bambini, altre insegnanti sono state invece contagiate. Coinvolte cinque sezioni (A, B, C, D e G) che sono state messe in quarantena fiduciaria e rimarranno chiuse fino al prossimo 9 ottobre. "Le sezioni E-F-H della Scuola dell'Infanzia comunale Zandonai, viceversa, riapriranno il 28 settembre 2020. Tutti i locali della Scuola dell'Infanzia Zandonai sono stati sanificati, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'ASL", si legge in una nota pubblicata sul sito del XV Municipio.

Uno studente positivo al Liceo De Sanctis

Nella stessa zona di Roma Nord un caso di uno studente contagiato è emerso alla sede succursale del Liceo De Sanctis. I compagni di classe del ragazzo si trovano in quarantena fiduciaria e proseguiranno nei prossimi giorni le lezioni con la didattica a distanza. Per tutti gli altri, dopo la sanificazione avvenuta in questo week end, il rientro in classe è previsto per oggi lunedì 28 settembre.