Vicini di casa truffano l’attrice Lisa Gastoni: “Siamo suoi eredi”. E le rubano mezzo milione di euro Raggirata dai vicini che la convincono a nominarla eredi universali: è successo alla diva del cinema Lisa Gastoni. Oggi sono accusati di circonvenzione di incapace e sottoposti a divieto di avvicinamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lisa Gastoni, foto da Facebook.

"Siamo i suoi eredi". E si sono fatti consegnare mezzo milione di euro dalla vicina di casa, la nota attrice Lisa Gastoni. È così che una coppia ha raggirato la diva, classe 1935, fino a farsi nominare eredi universali. Ed è così che, una volta scoperto il sistema dei due, è dovuta intervenire anche la Procura di di Roma con una maxi inchiesta per circonvenzione di incapace. Sui due ex vicini di casa, per quanto avvenuto, pende un divieto di avvicinamento alla diva.

La truffa ai danni di Lisa Gastoni

Tutto ha avuto inizio con la morte del marito, avvocato, della diva, all'anagrafe Elisabetta Gastone, oggi ottantanovenne affetta da problemi di memoria. I due non hanno avuto figli, ma un nipote. È a lui che viene chiesto di occuparsi della zia una volta morto il marito. E così ha fatto, da novembre del 2021 fino al 7 giugno del 2022 quando viene liquidato dalla zia tramite pec, senza alcun preavviso. Non sapeva che gli ex vicini di casa della zia l'avevano già convinta a farsi nominare eredi universali.

L'eredità di Lisa Gastoni

Una casa a Vigna Clara da 200 metri quadrati e almeno mezzo milione di euro: puntavano a questo i due, come riportato nell'edizione romana de la Repubblica oggi. Secondo quanto ricostruito dal pm la coppia si è inizialmente stabilita vicino alla donna, ha iniziato ad instaurare un buon rapporto con lei tanto da isolarla da nipote e personale domestico, da oltre venti anni al servizio dell'attrice, e convincerla a cambiare i suoi eredi universali.

Nota per le sue interpretazioni in film e serie televisive sia in Italia che all'estero, oggi la diva è stata "manipolata", come dichiarato dalla gip che nei confronti dei due, Francesco B. e Giovanna M., ha fatto immediatamente scattare il divieto di avvicinamento.

Il patrimonio della diva: le spese già effettuate

I due però non hanno aspettato un secondo a spendere i soldi dell'attrice. Oltre a farsi nominare eredi universali, le hanno fatto immediatamente due dei tre conti in uso e versare soldi in uno nuovo: esisterebbe "un bonifico da 239 mila euro da un conto corrente della vittima a favore dei due indagati". E hanno iniziato a spendere, in ristoranti costosi e in spese folli, mentre la donna era sempre più "isolata".

Ad accorgersi che qualcosa non andava come avrebbe dovuto la nuova colf, chiamata a sostituire il precedente personale di servizio, che ha immediatamente segnalato la situazione alle forze dell'ordine. Il gip ha nominato nuovamente il nipote il curatore giudiziale della zia.

"Ciò che ha mosso il nipote a querelare è stata la necessità di tutelare la zia e soprattutto per garantirne la serenità e la dignità – hanno spiegato gli avvocati di parte civile – Siamo positivamente colpiti dall’efficacia e dalla tempestività dell’intervento".