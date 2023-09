Via Cristoforo Colombo, due pedoni travolti e uccisi da un’auto: avevano 59 e 60 anni L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 all’incrocio fra via Cristoforo Colombo e via di Malafede, nella periferia sud ovest della capitale.

A cura di Beatrice Tominic

L’incrocio fra via Cristoforo Colombo e via di Malafede, foto da Google Maps.

È successo nella tarda mattinata di oggi, poco prima delle 13, in via Cristoforo Colombo: un'automobile ha travolto e ucciso due pedoni che stavano attraversando la strada al semaforo con Malafede, all'altezza della riserva del Presidente della Repubblica, la Tenuta di Castelporziano. Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare per effettuare i rilievi e regolare il traffico.

Sul luogo dello scontro, anche gli operatori del personale sanitario che hanno immediatamente soccorso i due pedoni: ma per loro non c'è stato niente da fare. Gli operatori del soccorso sanitario sono stati costretti a dichiarare il decesso dei pedoni investiti, due persone di 59 e 60 anni. Si tratterebbe di due turisti che alloggiavano in uno dei campeggi poco distanti dal punto dello schianto.

L'incidente: due pedoni travolti e uccisi

Stavano attraversando la strada, quando sono stati travolti da un'automobile guidata da un uomo di 54 anni. I due hanno attraversato la strada in prossimità di un semaforo e sono stati presi in pieno dal veicolo: è compito dei caschi bianchi accertare se l'automobilista sia passato con il rosso o meno. Subito dopo l'impatto, il cinquantaquattrenne si è fermato a prestare i primi soccorsi.

L'arrivo dei soccorsi

Oltre ai poliziotti della Locale, che hanno iniziato a svolgere i primi rilievi al fine di ricostruire quanto accaduto, in breve tempo hanno raggiunto il luogo del terribile incidente anche gli operatori del soccorso sanitario. Sono loro che si sono precipitati sui due pedoni, per cercare di salvare loro la vita. Niente da fare, però: per i due, un cinquantanovenne e un sessantenne, tutti i tentativi si sono rivelati vani. E sono morti sul colpo.