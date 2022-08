Venditore ambulante tenta di aggredire i vigili urbani e danneggia l’auto di servizio: denunciato Il ragazzo di 27 anni è stato accompagnato negli uffici di via Macedonia e denunciato per resistenza, danneggiamento e rifiuto di declinare le generalità.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di ventisette anni è stato denunciato dagli agenti della Polizia locale di Roma capitale con le accuse di resistenza, danneggiamento e rifiuto di declinare le generalità. Il giovane stava vendendo accessori di abbigliamento senza licenza nella zona di Castel Sant'Angelo, quando è stato fermato dai vigili urbani che gli hanno chiesto di identificarsi.

Il ragazzo però, non ha voluto dare loro i documenti, e si è scagliato contro gli agenti. Prima ha tentato di colpire i vigili poi, non riuscendoci, si è scagliato contro l'auto di servizio. Il ragazzo è stato quindi fermato e portato negli uffici di via Macedonia, dove si è proceduto con l'identificazione e la denuncia a piede libero per resistenza, danneggiamento e rifiuto di declinare le generalità.

Nessuno è rimasto ferito, e dopo essere stato denunciato il ragazzo è stato rimesso in libertà. La merce che il ragazzo stava vendendo è stata sequestrata, così come altri articoli di bigiotteria, borse e capi di abbigliamento falsi che altri venditori stavano esponendo nel centro storico. Il controllo del giovane, infatti, è stato fatto nell'ambito delle verifiche dei vigili urbani sulle vendite abusive nel territorio della capitale, soprattutto nel centro storico. Nell'ultimo periodo, soprattutto, con la presenza di numerosi turisti a Roma, questi controlli sono aumentati, e non è raro che scoppino diverbi con i venditori, a cui poi viene sequestrata la merce.