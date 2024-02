Vende online foto intime dell’ex per vendicarsi di essere stato lasciato: 27enne a processo L’accusa per il giovane è di revenge porn. Ha venduto online foto intime dell’ex ragazza che lo aveva lasciato qualche mese prima. Il processo comincerà a giugno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo è finito a processo con l'accusa di revenge porn: secondo la procura di Frosinone, il 27enne avrebbe venduto delle foto intime della sua ex fidanzata su internet. Il tutto ovviamente a insaputa della giovane, che è venuta a sapere della circolazione delle immagini tramite un conoscente, che l'ha avvertita immediatamente.

La vicenda è raccontata da Il Messaggero. Tutto è cominciato diversi mesi fa, quando i due giovani si sono conosciuti in un locale. Sembrava una frequentazione come tante: hanno cominciato a uscire insieme ed è nato un rapporto affettivo, una relazione però durata solo qualche mese a causa della distanza tra i due. La ragazza viveva a 200 chilometri di distanza: non era semplice vedersi, e come spesso accade a coppie – soprattutto molto giovani – che abitano in città diverse, lei ha deciso di troncare la relazione. Non credeva che con quella distanza le cose riuscissero a evolvere e andare avanti, e ha scelto di lasciarlo. Ognuno per la sua strada.

Inizialmente il ragazzo non sembrava averla presa male. Aveva accettato la decisione della giovane e sembrava fosse andato avanti per la sua strada. Così non è stato, perché aveva deciso di ‘vendicarsi': e ha pubblicato le sue foto intime su internet, vendendole a chiunque decidesse di comprarle.

La ragazza era ignara di quanto era accaduto. È venuta a saperlo solo perché quelle immagini sono state viste da un suo conoscente, che l'ha riconosciuta. E ha deciso di denunciare l'ex, rinviato a giudizio con l'accusa di revenge porn. La giovane si è costituita parte civile, mentre il processo comincerà il prossimo giugno.