Vaticano, sale sull’altare di San Pietro: uomo protesta nudo contro la guerra in Ucraina Nudo contro la guerra in Ucraina, per i bambini che perdono la vita sotto ai bombardamenti: è quanto avrebbe dichiarato l’uomo che si è denudato nella Basilica di San Pietro in segno di protesta.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nel pomeriggio di oggi, giovedì primo giugno 2023, all'interno della chiesa della religione cristiana cattolica più famosa del mondo, nella Basilica di San Pietro. Un uomo è entrato nel grande monumento della Città del Vaticano, è salito sull'altare centrale e ha iniziato a spogliarsi. Si è tolto tutti gli abiti, fino a restare totalmente nudo: l'azione è stata realizzata in segno di protesta contro la guerra in Ucraina.

È quanto avvenuto poco prima dell'orario di chiusura per le visite all'interno della Basilica di San Pietro: a riprenderlo armati di smartphone, nonostante l'ora tarda, ancora numerosi turisti e numerose turiste, visitatori e visitatrici. Sono stati alcuni di loro, infatti, come mostra anche l'immagine in alto, ad aver immediatamente tirato fuori dalle tasche il proprio smartphone e ad aver iniziato a scattare foto all'uomo, in piedi sopra l'altare e senza vestiti. In breve tempo l'immagine è stata diffusa nei canali online.

L'intervento degli agenti

Come riporta il Messaggero, non appena si sono accorti di quanto stava accadendo sull'altare centrale, sono intervenuti sia i custodi della Basilica che alcuni gendarmi. Gli agenti del corpo di vigilanza del Vaticano hanno subito fatto rivestire l'uomo e lo hanno trasferito negli uffici della gendarmeria. Lì è stato identificato e sottoposto ad un primo interrogatorio. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe forti problemi dell'umore con gravi sintomi depressivi. Avrebbe, inoltre, rivelato agli agenti di soffrire per i bambini ucraini che perdono la vita sotto ai bombardamenti russi.

Articolo in aggiornamento