Vaiolo delle scimmie: lunedì lo Spallanzani inizia la vaccinazione per le categorie a rischio Da lunedì 8 agosto sarà possibile vaccinarsi contro il vaiolo delle scimmie all’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. Quali sono le categorie a rischio individuate dal Ministero della Salute e come fare a prenotarsi.

A cura di Redazione Roma

Da lunedì 8 agosto l'Istituto di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, primo in Italia, comincerà a somministrare il vaccino per il vaiolo delle scimmie ai soggetti a rischio. Il Ministero della Salute è pronta a distribuire le prime 4.200 dosi del siero alle quattro regioni più colpite dal virus che sono Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Veneto, e saranno così distribuite: alla Lombardia 2000 dosi, al Lazio 1200, all'Emilia-Romagna 600 e al Veneto 400. Il vaccino antivaiolo è lo Jynneos ed è stato donato dalla Commissione Europea, è una prima tranche e una seconda arriverà per la metà del mese.

Vaiolo scimmie: categorie a rischio che possono richiedere vaccino

Le categorie a rischio comprendono, secondo la circolare distribuita "personale di laboratorio con possibile esposizione diretta a orthopoxvirus; persone gay, transgender, bisessuali e altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini (Msm), che rientrano nei seguenti criteri di rischio: storia recente (ultimi 3 mesi) con piu' partner sessuali; e/o partecipazione a eventi di sesso di gruppo; e/o partecipazione a incontri sessuali in locali/club/cruising/saune; e/o recente infezione sessualmente trasmessa (almeno un episodio nell'ultimo anno); e/o abitudine alla pratica di associare gli atti sessuali al consumo di droghe chimiche (Chemsex)"

Vaiolo scimmie: come fare per prenotare una dosa allo Spallanzani

Chi vuole vaccinarsi deve mandare una mail all'indirizzo di posta elettronica vaccinomonkeypox@inmi.it, verificando ovviamente di far parte delle categorie potenzialmente a rischio sul sito del Ministero della Salute dove è stata pubblicata la circolare che le identifica.