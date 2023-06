Turista sfregia il Colosseo scrivendo con le chiavi il nome della fidanzata: identificato È stato identificato il ragazzo che ha danneggiato il Colosseo con un’incisione per scrivere il suo nome e quello della fidanzata: si tratta di un turista inglese.

A cura di Beatrice Tominic

Ha sfregiato un muro del Colosseo realizzando delle incisioni con la punta di una chiave mentre si trovava a Roma in vacanza con la fidanzata. Mentre stava danneggiando uno dei più famosi monumenti d'Italia e del mondo, però, è stato ripreso in video da un altro turista che, dopo averlo insultato, ha postato il video online.

Da Reddit fino a Youtube: i pochi secondi ripresi sono diventati virali online e, grazie al fermoimmagine con il suo volto, i carabinieri sono riusciti ad identificare il turista inglese, in viaggio in Italia insieme alla compagna. Il ragazzo avrebbe scritto proprio il suo nome e quello della fidanzata, nella speranza, forse, di ricordare per sempre il viaggio a Roma per sempre.

Le indagini dei carabinieri: il turista a rischio maximulta

I militari sono riusciti a risalire all'identità del turista soltanto dopo numerosi accertamenti, realizzati tramite indagini tradizionali e comparazione fotografica, a seguito della presentazione di una regolare denuncia presentata dall'Ente Parco del Colosseo. A rintracciarlo, i Carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma che si sono serviti del video diventato virale online per risalire all'identità del ragazzo.

Leggi anche Maltrattata dal compagno scappa di casa con il figlio di 10 anni dai vigili urbani

Durante gli appena quindici minuti di riprese, infatti, si vede il ragazzo allungarsi sulle mezzepunte, per riuscire a raggiungere un punto più alto della parete. Appoggiato con la mano sinistra al muro per tenersi in piedi, ad un certo punto si volta e sembra guardare il telefonino con cui l'altro visitatore stava riprendendo la scena: un'azione che gli è costata cara, visto che rischia una maximulta fino a quasi 20mila euro per danneggiamento.