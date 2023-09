Trovato un cadavere sui binari della stazione Termini: treni cancellati e ritardi fino a 90 minuti Ritardi, cancellazioni e treni sospesi alla stazione Termini per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria dopo il ritrovamento di un cadavere sui binari.

A cura di Beatrice Tominic

Stazione Termini.

Ritardi fino a 90 minuti e circolazione dei treni fortemente rallentati nello snodo della stazione Termini dove, sui binari, è stato rinvenuto un cadavere.

La segnalazione è arrivata nella tarda mattinata di oggi: il corpo di un uomo senza vita si trovava fra il binario 7 e il 9 all'ingresso della stazione. Sul luogo del ritrovamento sono immediatamente arrivati gli agenti che hanno iniziato i rilievi. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo di sessantaquattro anni di cittadinanza ghanese. Secondo le prime analisi sul cadavere, l'uomo sarebbe stato investito da uno dei convogli che hanno attraversato i binari per entrare (o uscire) dallo snodo ferroviario principale della capitale.

I primi provvedimenti da parte di Trenitalia sono iniziati alle 12-25 circa, quando si sono registrati i primi ritardi dei treni in transito nella stazione, nelle partenze e negli arrivi.

Circolazione e treni cancellati

Completamente sospesa la circolazione fra il binario 6 e il 10 di Roma Termini, subiscono limitazioni di percorso i treni Regionali che collegano la tratta fra Roma e Firenze.

Problemi anche per i treni che viaggiano in Alta Velocità che non fermano a Roma Termini, ma soltanto alla stazione di Roma Tiburtina e sono:

• FR 9311 Torino Porta Nuova (8:40) – Napoli Centrale (15:03);

• FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) – Napoli Centrale (17:12);

• FR 9539 Torino Porta Nuova (12:00) – Napoli Centrale (18:53);

• FR 9640 Napoli Centrale (12:55) – Milano Centrale (17:30).

Per arrivare a Roma Termini da Roma Tiburtina il personale di Assistenza clienti di Trenitalia mette a loro disposizione nuovi treni sostitutivi, come scrive Trenitalia nella sua sezione avvisi.

Modifiche alla viabilità anche per il treno FR 9409 Udine (6:47) – Napoli Centrale (14:03) che oggi termina la corsa a Roma Termini: i passeggeri coinvolti possono proseguire il viaggio con il treno FR 9413 Venezia Santa Lucia (10:26) – Napoli Centrale (15:48).

Ritardi su Alta Velocità, Intercity e Regionali

Come viene riportato nell'apposita sezione avvisi, sono previsti ritardi fino a 90 minuti per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. Non si escludono variazioni di percorso.

Nell'Alta Velocità, in particolare, il treno che viaggia con un ritardo superiore a 60 minuti è FR 9584 Reggio Calabria Centrale (6:44) – Torino Porta Nuova (18:00).

Articolo in aggiornamento