Trovato con tre coltelli in piazza San Pietro: espulso uno dei ricercati più pericolosi di New York Era stato arrestato lo scorso 10 aprile in piazza San Pietro: dopo un provvedimento di prefetto e questore, Moises Tejada è stato espulso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Moises Tejada, uno dei ricercati più pericolosi arrestato a Roma, in piazza San Pietro, in una foto segnaletica.

Espulso con un provvedimento del prefetto di Roma seguito dal provvedimento di accompagnamento alla Frontiera emesso dal Questore di Roma, Moises Tejada, uno dei 12 ricercati più pericolosi di New York. L'uomo, un cinquantaquattrenne di New York, è stato arrestato lo scorso 10 aprile mentre si trovava in Vaticano, a piazza San Pietro. Indossava una felpa. Gli agenti della polizia, quando lo hanno notato poco distante dal colonnato, si sono avvicinati, insospettiti. Nelle tasche gli hanno ritrovato tre coltelli affilati. E lo hanno immediatamente arrestato.

L'arresto in piazza San Pietro

Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza Vaticano lo hanno notato a pochi passi dal colonnato. E lo hanno bloccato. Poi è scattato l'arresto per i reati di minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale e per il i possesso ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere.

Gli agenti lo hanno visto mentre i fedeli che erano arrivati per l'udienza di papa Francesco iniziavano a defluire. Il cinquantaquattrenne ha provato a nascondere il volto con il cappuccio della felpa. Un gesto che non ha convinto i poliziotti. Fermato per un controllo ha tentato di opporre resistenza, è stato perquisito e trovato in possesso di tre coltelli con lame da 20 centimetri.

Chi è il ricercato Moises Tejada

Ha raggiunto l'Italia dal fronte di guerra ucraino, dove è giunto dopo una fuga dal suo Paese, gli Stati Uniti d'America. Lì è stato inserito nella lista dei 12 maggiori ricercati dello Stato di New York, per i reati di rapina e sequestro di persona ai danni, soprattutto, di agenti immobiliari. Prendeva appuntamento con loto in appartamenti di lusso. Poi li spogliava e li derubava, scappando a bordo della loro automobile e lasciandoli chiusi nelle casa in vendita. "Se lo vedete, chiamate subito le forze dell'ordine", si legge nel sito statunitense dedicato, nella sezione delle caratteristiche anagrafiche e fisiche del ricercato, insieme alla sua foto.