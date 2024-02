Tribunale di Roma, si rompe un tubo dell’acqua e crolla il controsoffitto: Corte d’Appello allagata Nuovo crollo al Tribunale di Roma, dove un tubo si è rotto e il peso dell’acqua ha danneggiato il controsoffitto. La Corte d’Appello allagata è stata evacuata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Foto Facebook di Eleonora P.

Corte d'Appello del Tribunale di Roma allagata ed evacuata stamattina, dove un tubo si è rotto e parte del controsoffitto è crollata, presumibilmente per il peso dell'acqua. È successo stamattina, venerdì 8 febbraio intorno alle ore 11 alla Cittadella giudiziaria di piazzale Clodio, precisamente in via Romeo Romei 2. Da quanto si apprende fortunatamente non ci sono feriti. A raccontarlo sono stati diversi avvocati che hanno pubblicato post, anche con foto e video dell'accaduto sui social network, che hanno ricevuto tanti commenti e condivisioni.

Arrivata la segnalazione, sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma. I pompieri sono giunti con la squadra 9/A del distaccamento di Prati e il funzionario di turno. Le persone che lavorano in Tribunale hanno abbandonato l'edificio, in attesa che venissero fatti gli accertamenti necessari per verificare che fosse sicuro entrare. Il crollo del controsoffitto da quanto ricostruito sarebbe stato provocato dalle infiltrazioni d'acqua. Presenti anche i carabinieri per le verifiche di propria competenza.

A Marzo 2023 crollato il soffitto di un ufficio

Non è la prima volta che al Tribunale di Roma accade un episodio del genere ma era già successo nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 marzo 2023, quando parte del soffitto è crollata in un ufficio. In quel frangente il presidente dell'ordine degli avvocati di Roma aveva commentato: "Con amarezza dobbiamo constatare che la Giustizia resta la Cenerentola della spesa pubblica e la mancanza di fondi per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria provoca tutta una serie di incidenti che solo per un caso possiamo definire piccoli". Ancora, il controsoffitto di un altro ufficio è crollato a settembre 2018 e pochi mesi prima ad agosto sempre del 2018, ne è ceduto un altro al quarto piano della palazzina C a causa anche in questo episodio di un infilstrazione per una perdita d’acqua.