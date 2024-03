Treni Roma-Firenze in ritardo o cancellati: l’elenco dei convogli a rischio tra il 23 e 25 marzo 2024 A causa di lavori sulla linea ferroviaria sono previste cancellazioni, ritardi e deviazioni per i treni Frecce, Intercity e Regionali nel Lazio nei giorni di sabato 23 marzo, domenica 24 marzo e lunedì 25 marzo. Nello stesso fine settimana è previsto uno sciopero dei treni, che potrebbe causare ulteriori disagi alla circolazione ferroviaria.https://www.trenitalia.com/it/informazioni/treni_garantiti_incasodisciopero.html. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sabato 23 e domenica 24 marzo 2024 sono previsti lavori sulla linea ferroviaria ad alta velocità tra Roma e Firenze. Questo causerà modifiche del percorso dei treni, con ritardi fino a 80 minuti nei tempi di percorrenza, limitazioni e cancellazioni per treni ad alta velocità, Intercity e treni regionali. Lunedì 25 marzo, come si legge sul sito di Trenitalia, sono previsti rallentamenti per lavori di potenziamento della linea tra Orte e Roma. Nello stesso fine settimana è previsto uno sciopero dei treni, che potrebbe causare ulteriori disagi alla circolazione ferroviaria.

Nei giorni 23 e 24 marzo, a causa dei lavori sulla linea alta velocità Roma-Firenze sono previste modifiche alla circolazione, con tempi di viaggio più lunghi, deviazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni. I lavori dureranno 24 ore, dalle ore 14:20 del sabato alle 14:20 della domenica, e riguarderanno Frecce, Intercity, Eurocity ed Euronight. I tempi di percorrenza saranno più lunghi fino a 80 minuti. Il viaggio sui treni regionali, invece, potrà durare fino a 60 minuti in più.

I treni cancellati o deviati sabato 23 marzo nel Lazio

Nello specifico, nella giornata di sabato 23 marzo saranno interessati da cancellazioni o deviazioni sulla linea lenta tra Setebagni e Orte ben 70 Frecce, 7 Intercity e 8 Intercity Notte. Le Frecce cancellate sono alcune di quelle che viaggiano tra Salerno, Napoli e Roma, tra Salerno e Milano e tra Salerno e Torino; tra Roma e Genova, tra Roma e Venezia, tra Roma e Mantova e tra Napoli, Roma e Brescia; tra Fiumicino, Roma e Venezia; tra Bardonecchia e Napoli, tra Milano e Benevento.

Leggi anche Treni fermi per un guasto alla stazione di Roma Ostiense: ritardi fino a 60 minuti

Per quanto riguarda i treni regionali, quelli che subiranno cancellazioni o deviazioni sono 49, tra cui quelli che viaggiano nel Lazio e quelli che collegano il Lazio con Toscana, Umbria e Marche. Si registreranno tempi di percorrenza maggiori fino a 50 minuti, limitazioni a Orte/Fara Sabina o a Roma Tiburtina/Roma Ostiense e modifiche di orari.

L'elenco dei treni cancellati o deviati nel Lazio domenica 24 marzo

Nella giornata di domenica 24 marzo i lavori interesseranno 68 Frecce (ritardi fino a 80 minuti), 5 Intercity (fino a 60 minuti di ritardo). Le Frecce cancellate sono alcune di quelle che viaggiano tra Battipaglia, Salerno, Napoli, Roma, Milano e Torino; tra Benevento e Milano; tra Roma e Genova, tra Brescia e Napoli, tra Mantova e Roma; tra Venezia, Roma e Fiumicino Aeroporto; tra Napoli e Bardonecchia.

I treni regionali coinvolti sono 26, quelli che viaggiano nel Lazio e alcuni di quelli che collegano il Lazio con Toscana, Umbria e Marche. In questo caso i tempi di percorrenza aumenteranno fino a 60 minuti.

Quali sono i treni del Lazio che subiranno ritardi nel weekend

Queste le linee coinvolte dai lavori nel Lazio:

Linea Roma – Orte – Viterbo: i treni della tratta Roma – Orte – Viterbo sono cancellati per l’intera tratta e sostituiti con autobus il sabato

Linea FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto: alcuni treni anticipano la partenza/posticipano l’arrivo a Orte; alcuni treni sono limitati a/originari da Roma Tiburtina/Roma Ostiense. Previsti anche bus tra Orte/Poggio Mirteto/Fara Sabina – Roma Tiburtina e Roma Tiburtina – Poggio Mirteto sabato/domenica

Treni linea Roma – Firenze e Roma – Terni – Foligno-Ancona/Perugia: subiranno variazioni e cancellazioni; previsto un servizio bus sulla tratta Orte – Roma Tiburtina – Roma Termini e viceversa.

I treni a rischio cancellazioni o ritardi lunedì 25 marzo nel Lazio

Nella giornata di lunedì 25 marzo, a causa di lavori sulla linea tra Orte e Roma, i treni ad alta velocità e gli Intercity di Trenitalia che collegano Roma a Venezia e Ancona, e Roma e Napoli a Torino e Milano, potranno subire variazioni, limitazioni di percorso e allungamento dei tempi di viaggio fino a 30 minuti. Stesso discorso per i treni regionali, alcuni dei quali saranno soppressi sulle linee Roma – Latina, Roma – Colleferro, limitati a Orte sulla Rieti – Roma o deviati sulla linea convenzionale Roma – Firenze.