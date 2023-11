Trame di Luci all’Orto Botanico di Roma: orari e costi della mostra a Natale 2023 Un nuovo percorso di luci è stato allestito per questo Natale all’Orto Botanico. Dal 16 novembre 2023 al 7 gennaio 2024 “Trame di Luci” apre le sue porte a visitatori e visitatrici per una mostra sensoriale scintillante.

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Trame di Luce, Carillon di Luci all'Orto Botanico.

Torna il suggestivo spettacolo di Trame di Luci all'Orto Botanico, nel cuore di Trastevere. Inaugurato lo scorso 16 novembre 2023, la mostra sensoriale luminosa ci tiene compagnia fino al prossimo 7 gennaio 2024. Le installazioni iniziano da via Corsini: da qui il percorso si snoda all'interno dell'Orto Botanico: vere e proprie opere d'arte luminose accompagnano i visitatori e le visitatrici che possono approfittare di qualche spot creato appositamente per scattare meravigliose e scintillanti foto ricordo.-

Trame di Luci all'Orto Botanico di Roma: date e orari

Aperto dal 16 novembre 2023 al 7 gennaio 2024, con qualche giorno di pausa: nei giorni sarà chiuso il il 27 e il 28 novembre e poi il 4, il 5, l'11, il 12, il 18, il 24, il 25 e 31 dicembre. La mostra, vista la necessità del buio per prendere vita, è aperta dalle 17 alle 23, con ultimo ingresso alle 21.30 circa. Gli ingressi sono scaglionati e sono previsti ogni 30 minuti per agevolare gli accessi. Il suggerimento da parte degli organizzatori, comunque, resta quello di arrivare almeno una decina di minuti in anticipo rispetto alla sessione scelta: in caso di ritardo si potrà comunque entrare a visitare la mostra, ma aumentano i tempi di attesa.

LAC, Our House Rhizome Tom Lien Dekyvere, Copyright Valérie Bellengier.

I costi dei biglietti per Trame di Luci a Roma

Per poter visitare Trame di Luci all'Orto Botanico, è necessario essere dotati di un biglietto di ingresso. Il prezzo del biglietto intero, per le persone con più di 15 anni, è i 21 euro e di 15 euro per il ridotto, dai 5 ai 14 anni. Per famiglie e gruppi, inoltre, sono previste ulteriori riduzioni, mentre i bambini e le bambine sotto i 5 anni e le persone con disabilità entrano gratuitamente.

On the Wings of Freedom Aether, Hemera Copyright Janus van der Eijnden.

Il percorso della mostra sensoriale di luci a Roma

Due grandi teste illuminate, un bosco magico e la raffigurazione di un mappamondo, nell'installazione intitolata proprio Earth. Il percorso, come specificano gli organizzatori, è accessibile alle persone con mobilità ridotta e l'intera visita dura circa un'ora e mezza. Oltre alla mostra canonica, però, è possibile scegliere allo stesso prezzo il percorso nel Giardino Giappone: rispetto al Percorso Scintillate, però, ha una capienza ridotta, per questo il biglietto è disponibile soltanto fino ad esaurimento posti. "Si tratta di una manifestazione che regala stupore e meraviglia, ed è pensata per chiunque voglia emozionarsi, con qualcosa di straordinario ma alla portata di tutti.

LAC Butterfly Effect Masamichi Shimada, Copyright Janus van den Eijnden.