Torture e spaccio: arrestato anche il padre di Marcello De Propris, condannato per l’omicidio Sacchi Armando De Propris è stato arrestato dai carabinieri: era uno dei fedelissimi di Daniele Carlomosti, capo dell’organizzazione criminale sgominata questa mattina che faceva paura anche a Massimo Carminati.

A cura di Natascia Grbic

Nell'ambiente è conosciuto come ‘papi' o ‘anima lunga'. Alle cronache è noto semplicemente come Armando De Propris, imputato nell'omicidio per la morte di Luca Sacchi con l'accusa di aver ceduto la pistola al figlio e assolto in primo grado. Armando De Propris è stato arrestato questa mattina dai carabinieri del comando provinciale di Roma nell'operazione che ha portato in carcere otto persone accusate di far parte di un'associazione criminale dedita a spaccio, torture ed estorsioni. Secondo quanto emerso dalle indagini, De Propris faceva parte della banda di narcotrafficanti ‘partecipando alla riscossione dei crediti e alla commercializzazione al dettaglio della sostanza stupefacente'. La riscossione dei crediti non avveniva ovviamente in modo pacifico. Nel 2018 insieme a Daniele Carlomosti, capo dell'organizzazione, e un altro indagato, Armando De Propris avrebbe preso a calci e pugni in faccia un uomo per farsi consegnare 20mila euro. Gli inquirenti, in questo caso, contestano anche l'aggravante mafiosa.