Torna dalle vacanze e trova in casa un uomo impiccato: la macabra scoperta nella notte a Guidonia La vittima, un uomo di 57 anni di origini rumene, era ospite di una sua connazionale rientrata in Romania per tre settimane. Secondo gli inquirenti la pista del suicidio sembrerebbe essere quella più accreditata, ancora da chiarire invece il movente.

A cura di Simone Matteis

Casa dolce casa avrà pensato la donna che ieri, mercoledì 20 settembre, stava per riaprire la porta del suo appartamento dopo tre settimane di assenza. Ad accoglierla, però, una scena tutt'altro che piacevole: un uomo morto impiccato proprio davanti ai suoi occhi.

La vittima è un uomo di 57 anni di origini rumene

È la ricostruzione di quanto accaduto ieri sera, quando intorno alle ore 23 una donna è rientrata nella sua casa di Guidonia dopo essere tornata in Italia da un periodo di tre settimane trascorso in Romania, il suo paese d'origine. Vista l'assenza prolungata, la donna si era resa disponibile per ospitare in casa un uomo di 57 anni, suo connazionale, al quale aveva affidato l'appartamento durante la sua permanenza in Romania. Rientrata a Guidonia in tarda serata, la donna aveva appena aperto porta quando, di colpo, ecco la macabra scoperta: il suo ospite penzolava con un cappio al collo privo di vita e in avanzato stato di decomposizione, come rilevato dagli inquirenti.

Prende piede l'ipotesi del suicidio

Sotto shock, la proprietaria di casa ha immediatamente lanciato l'allarme e sul posto sono sopraggiunti gli agenti del commissariato di Tivoli. Le indagini sulle cause del decesso e sulla dinamica della morte dell'uomo sono attualmente ancora in corso ma l'ipotesi al momento più accreditata sembrerebbe essere quella del suicidio: tuttavia, nelle immediate vicinanze del corpo dell'uomo e, in generale, in casa, gli investigatori non hanno trovato biglietti contenenti frasi o dichiarazioni che giustificassero il gesto estremo. Se confermata l'ipotesi di suicidio, bisognerà poi indagare sulle motivazioni che hanno spinto l'uomo a togliersi la vita.