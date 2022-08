Tor Bella Monaca, busta con proiettile inviata a municipio: artificieri sul posto, evacuato edificio Sul posto la Digos e gli artificieri. Il proiettile era indirizzato al delegato all’ambiente e ai rifiuti del municipio delle Torri.

A cura di Natascia Grbic

Una busta con un proiettile è stata inviata al delegato all'ambiente e ai rifiuti del VI municipio. A riferirlo è l'Agi, che lo ha appreso da fonti di polizia. Sul posto gli agenti della Digos e gli artificieri, che per motivi di sicurezza hanno evacuato l'intero piano interessato.

"Non è la prima volta, spero non riguardi l'enorme lavoro che stiamo facendo sul territorio per contrastare l'abbandono illegale dei rifiuti. Solo nelle ultime settimane abbiamo elevato sanzioni per 50mila euro", ha dichiarato il presidente Nicola Franco.

A esprimere solidarietà al presidente Franco e al municipio è stato anche il sindaco di Roma, Nicola Gualtieri. "Solidarietà a tutto l'ufficio di Presidenza del VI municipio di Roma a cui è stata indirizzata una busta con un proiettile: un gesto gravissimo – ha dichiarato il sindaco – Ho sentito il presidente Franco a cui rinnovo il massimo sostegno dell'amministrazione capitolina nell'impegno comune per la città".

A trovare la busta con il proiettile è stata la segreteria: si trovava nella stanza a fianco quella del presidente di municipio. Subito è stato dato l'allarme alle forze dell'ordine, intervenute verso le 15. Per precauzione, l'intero edificio è stato evacuato. Le indagini sono in corso, al vaglio soprattutto le telecamere di sorveglianza del municipio e della zona, che potrebbero aver ripreso l'autore del gesto.

Al momento non è noto chi abbia spedito il pacco. Sulla busta non c'era nessuna rivendicazione – almeno stando alle informazioni emerse finora – tranne il nome del delegato all'ambiente e ai rifiuti, destinatario del proiettile.