Topi invadono gli uffici della Regione Lazio, chiude per 13 giorni la sede sulla Tuscolana Resta chiusa da oggi, martedì 13 fino a domenica 25 febbraio 2024 la sede della Regione Lazio in via di Campo Romano: “La palazzina è invasa dai topi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Resteranno chiusi per 13 giorni gli uffici della Regione Lazio. È la decisione presa per contrastare l'invasione di topi che da tempo è stata riscontrata nelle strutture in via di Campo Romano, fra l'Anagnina e la Tuscolana.

Da qualche tempo i dipendenti hanno segnalato la presenza di topi nella sede, soprattutto nel primo, secondo, terzo e quarto piano dell'edificio A5. Una volta scattato l'allarme, sono stati organizzati interventi sul posto, ma a nulla sarebbero valsi fino ad ora i tentativi di una ditta specializzata.

Così è arrivata la decisione dei tredici giorni di chiusura, da oggi fino al prossimo 25 febbraio, la volontà è quella di "attuare ulteriori misure per la risoluzione definitiva della problematica" procedendo con la derattizzazione, come si legge sull'edizione romana de la Repubblica. La sede si ferma, ma non il lavoro dei dipendenti che operano al suo interno.

Il provvedimento della Regione Lazio

Per permettere la derattizzazione senza imporre blocchi al lavoro dei dipendenti negli uffici, il loro lavoro continuerà, se necessario anche in smart working. Per "assicurare la continuità dell’azione amministrativa" chi potrà, lavorerà in presenza anche in "altri spazi di lavoro già assegnati alla Direzione disponibili in altre sedi". In mancanza di postazioni disponibili, invece, c'è chi si troverà a lavorare in smartworking, come previsto dagli accordi con la Regione stessa. Restano aperti, invece, il piano terra dell'edificio e gli spazi di lavoro assegnati ad altri enti.

Chi ha deciso di chiudere la sede 13 giorni

La decisione della chiusura della sede è stata presa dalla Direzione regionale personale che ha comunicato la scelta di chiudere la sede alle altre direzioni interessate: da quella per il ciclo dei rifiuti, a quella per le politiche abitative e urbanistica, dalla Direzione ambiente alla Direzione bilancio, dalla Direzione programmazione economica fino all’Area esecuzione contratti e, ovviamente, al personale che opera in via Campo Romano.