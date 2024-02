Tir travolge 74enne sulla Tiburtina: Valter Scalambretti muore in ospedale dopo 3 giorni di agonia Lo schianto quattro giorni fa, alle porte della capitale. Dopo tre giorni di agonia, l’uomo investito è morto a causa delle gravi ferite riportate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto da Google Maps.

È successo qualche giorno fa, nella mattina di giovedì 8 febbraio 2024, alle porte della capitale: un tir ha travolto un uomo di 74 anni. Il tragico incidente è avvenuto verso le 9.30 in via Tiburtina, non troppo distante da via Lago di Annone, nella zona a nord est della capitale, nel comune di Tivoli.

Non appena si sono accorti di quando accaduto, alcuni passanti hanno fatto scattare l'allarme, segnalando l'incidente al personale del Comando di Tivoli. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi che hanno trasportato l'uomo, Valter Scalambretti, all'ospedale Umberto I, dove è morto dopo tre giorni di agonia.

L'arrivo dei soccorsi

Il terribile incidente è avvenuto quattro giorni fa, verso le 9.30. Non appena allertati, sono arrivati sul posto i soccorsi. All'arrivo degli operatori del personale sanitario del 118 l'uomo si trovava ancora sdraiato sull'asfalto. Lo hanno immediatamente trasportato d'urgenza al pronto soccorso del policlinico Umberto I di Roma, ad una trentina di chilometri di distanza dal luogo dello schianto, a Villa Adriana: le sue condizioni si sono dimostrati gravi da subito.

Chi era Valter Scalambretti

Il settantaquattrenne, che si trovava in condizioni critiche, èsta ricoverato fino alla sua morte, avvenuta dopo tre giorni di agonia, a causa delle gravi lesioni riportate. Si chiamava Valter Scalambretti e aveva 74 anni. Era originario di Zagarolo ma da circa 15 anni viveva a Villa Adriana, dove è stato investito lo scorso giovedì.

La dinamica dell'incidente

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente dopo il quale ha perso la vita il settantaquattrenne Scalambretti. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono immediatamente arrivati i caschi bianchi della Polizia Locale di Tivoli, che stanno ancora indagando su quanto accaduto. Non si esclude che al momento dell'impatto il settantaquattrenne stesse attraversando le strisce pedonali, presenti nel punto in cui è stato investito. Per quanto accaduto, per ora è stato denunciato il conducente alla guida dell'autoarticolato un uomo di 43 anni, residente in Toscana, che è stato denunciato.