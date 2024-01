“Ti ammazzo il cane”: ragazza denuncia il padre dopo l’ennesimo pestaggio e lo fa arrestare Una ragazza ha messo fine alle violenze del padre nei confronti della sua famiglia facendolo arrestare. Prendendo coraggio dalla ragazza, anche la madre lo ha denunciato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Una ragazza è riuscita a scappare di casa dopo l'ennesimo pestaggio del padre violento e si è rivolta ai carabinieri, facendolo arrestare. L'episodio, riportato da Il Messaggero, è avvenuto a Ceprano: nei confronti del 54enne sono state recentemente concluse le indagini, con il pubblico ministero che ha chiesto il rinvio a giudizio.

Le violenze, come spesso accade in questi casi, erano all'ordine del giorno. Il 54enne, con seri problemi di dipendenza, picchiava giornalmente la moglie e i figli, accanendosi contro di loro con una furia cieca, vessandoli psicologicamente e fisicamente, rendendo la vita un inferno per tutti. Una quotidianità spezzata dall'intervento della ragazza, che dopo l'ennesimo pestaggio è scappata, andandosi a rifugiare da alcuni parenti e andando poi dai carabinieri.

Quel giorno l'uomo aveva dato nuovamente in escandescenze: stava picchiando la moglie, lanciandole contro qualsiasi oggetto gli capitasse a tiro. "Ti ammazzo con un coltello", le ha detto, buttandola per terra e prendendola a calci e pugni sulla schiena. Tutto davanti i figli, che giornalmente assistevano alle violenze del padre. La ragazza ha provato a intervenire per difendere la madre, e il padre ha cominciato a picchiare anche lei, colpendola anche alla schiena con una chitarra. Riuscita a scappare, è andata a casa di alcuni parenti.

Il 54enne ha continuato a minacciare la famiglia, dicendo alla figlia che se non fosse tornata subito a casa le avrebbe fatto sparire il cane, cui era molto affezionata. A quel punto la ragazza è andata dai carabinieri per denunciarlo: il suo gesto ha motivato anche la madre, che si è unita alla figlia contro quel marito/padre violento, raccontando tutto ciò che erano costrette a subire. Si sono poi rivolte a un centro antiviolenza che le ha aiutate nei passi successivi. L'uomo, molto probabilmente, andrà a processo.