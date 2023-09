Terremoto oggi a Viterbo, scossa di magnitudo 3.1: epicentro a San Lorenzo Nuovo sul lago di Bolsena Una forte scossa di magnitudo 3.1 è stata avvertita nella provincia di Viterbo. L’epicentro è nel comune di San Lorenzo Nuovo, a 6 km di profondità.

Una forte scossa di magnitudo 3.1 è stata avvertita nella provincia di Viterbo. L’epicentro è nel comune di San Lorenzo Nuovo, comune sul lago di Bolsena, a 6 km di profondità, come si legge sul sito dell'Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa è stata registrata dai sismografi alle 21.27 di oggi, giovedì 28 settembre 2023 ed è stata avvertita dalla popolazione.

Sui social in molti dicono di essersi spaventati sentendo la scossa: "Sentita distintamente ad Acquapendente", scrive un utente. "Anche a Bolsena", aggiunge un'altra. La scossa è stata avvertita in tutte le località che si trovano intorno all'epicentro, sul lago vulcanico più grande d'Europa: Marta, Capodimonte, Piansano, Gradoli, Arlena, Grotte di Castro.

L’epicentro del terremoto di oggi, alle 21.27.

Lo sciame sismico del lago di Bolsena

Secondo quanto riportano le testate locali, quella delle 21.27 non è la scossa più forte della giornata di oggi: quello fra San Lorenzo Nuovo e Bolsena sarebbe un nuovo sciame sismico. Le prime scosse sono state registrate poco prima delle 20. Fra le 19.49, con la prima scossa di magnitudo 2.4 e le 20, sarebbero almeno cinque le scosse registrate: la più forte, prima di quella delle 21.27, è stata alle 19.50 con magnitudo 2.8 a una profondità di 6 chilometri.

A seguito di una di queste scosse, a Grotte di Castro molta gente è uscita fuori casa ed è scesa in strada: una squadra di vigili del fuoco di Gradoli ha raggiunto la zona per accertamenti.

Mobilitata la protezione civile

A seguito delle prime scosse di terremoto nella prima serata di oggi, gli operatori della Protezione Civile della regione Lazio si sono immediatamente mobilitati per monitorare il territorio. "Le nostre associazioni di Bolsena, San Lorenzo, Gradoli e Latera stanno monitorando il territorio – scrivono sui social – Al momento tanto spavento, ma sembra nessun danno e nessun ferito".

Nel frattempo, la Protezione Civile di Bolsena ha ricondiviso il vademecum da seguire in caso di rilevanti scosse di terremoto: "Nessun allarmismo, soltanto buone pratiche di Protezione Civile per avere un comportamento corretto in caso di emergenza".

