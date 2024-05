video suggerito

Tentato omicidio-suicidio a Sermoneta, cerca di uccidere la moglie e di togliersi la vita Sono gravi due coniugi trasportati in ospedale dopo un tentato omicidio-suicidio a Sermoneta. Il marito ha cercato di uccidere a coltellate sua moglie, per poi togliersi la vita.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Ha tentato di uccidere a coltellate sua moglie e di togliersi la vita. Tentato omicidio-suicidio a Sermoneta, in provincia di Latina. Una tragedia sfiorata, almeno per il momento, quella che si è consumata nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 10 maggio nell'abitazione sulla Migliara 40, che si trova nel territorio al confine tra Sermoneta e Latina. La coppia è stata soccorsa e trasportata con l'eliambulanza in ospedale. Tutti e due, marito e moglie, si trovano in gravi condizioni. Per ora i medici non si pronunciano sull'esito del loro intervento.

Il marito ha tentato di uccidere la moglie a coltellate

Secondo quanto ricostruito finora con le informazioni disponibili i fatti sono accaduti oggi, venerdì 10 maggio, nel territorio pontino. L'uomo, un ottantaseienne, probabilmente al culmine di una lite nata per motivi banali, afferrando un coltello da cucina, ha provato ad uccidere sua moglie di settantacinque anni, per poi cercare di suicidarsi, ferendosi a sua volta. Entrambi i gesti però fortunatamente non sono riusciti. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, che hanno sentito delle urla provenire dall'abitazione e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente del personale sanitario.

I coniugi soccorsi con l'eliambulanza e trasportati in ospedale

Sul posto date le condizioni dei due coniugi, che sono parse fin da subito serei, sono arrivati i paramedici. Marito e moglie, stabilizzati, sono stati trasferiti in volo al Policlinico Agostino Gemelli e al San Camillo di Roma, dove si trovano ricoverati. La donna ha ricevuto diversi fendenti al torace, mentre il marito in altre parti del corpo. Presenti per i rilievi di rito i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia. I militari hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano sull'accaduto. L'uomo è stato arrestato e dovrà rispondere delle accuse a suo carico.