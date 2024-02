Tenta di riprendere il gatto ma cade dal tetto: morta Serena S., 40enne di Nettuno È successo a Nettuno, litorale a Sud di Roma in via dei Tinozzi. La donna, 40 anni, proprietaria di una casa su due livelli, era salita sul tetto per recuperare il gatto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Tenta di riprendere il gattino che era scappato sul tetto, ma cade e muore. È successo a Nettuno, litorale a Sud di Roma in via dei Tinozzi. La donna, 40 anni, proprietaria di una casa su due livelli, era salita sul tetto per recuperare il gatto, ma è caduta, sembra, a causa di una scivolata. Inutili i tentativi di soccorso. Sulla vicenda indaga la polizia del commissariato di Anzio-Nettuno. Il fatto è avvenuto nella tarda serata della giornata di ieri, mercoledì 7 febbraio 2024.

Stando a quanto riporta il quotidiano La Repubblica, la vittima di questo tragico incidente domestico è la signora Valentina S., residente ad Anzio. Lascia un figlio adolescente.