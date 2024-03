Tassista romano rifiuta una cliente disabile alla stazione Termini: 600 euro di multa Episodio discriminatorio alla Stazione Termini di Roma, dove un tassista si è rifiutato di far salire nell’auto una cliente disabile, lasciando che le passassero avanti altre persone. Ha ricevuto una multa di 600 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Multa salata per un tassista romano, che ha rifiutato una cliente disabile. Denunciato alla polizia locale, ha ricevuto una sanzione di 600 euro. È successo nella zona della Stazione Termini, in via Marsala, dove l'autista si è fermato per aprire la portiera e far salire altre persone in fila, arrivate però dopo di lei. A riportare la notizia Il Messaggero, vittima della discriminazione è un'anziana donna disabile. L'ottantenne era arrivata in treno nella Capitale e una volta giunta in stazione, ad accompagnarla fino alla fermata c'era un addetto all'assistenza, che avrebbe dovuto darle supporto in attesa di prendere il taxi. L'autista, un trentanovenne, però non l'ha fatta salire e ha lasciato che altri le passassero davanti, ignorandola. È stato proprio l'assistente che era con lei ad aiutala a segnalare l'episodio nel quale era rimasta coinvolta, così ha sporto denuncia alla polizia locale. Un comportamento fortemente discriminatorio, che è costato al tassista ben 600 euro di multa.

L'anziana si è rivolta ai vigili urgani, raccontandogli l'accaduto, che appunto stava aspettando un taxi e che l'automobilista, invece di farla salire in ordine di fila come tutti gli altri clienti, l'ha lasciata per strada, presumibilmente per non perdere tempo a farla salire e scendere dalla vettura, a caricare e scaricare la carrozzina, facendo passare avanti altre persone. Gli agenti del gruppo Gpit (Gruppo pronto intervento traffico) hanno ascoltato il suo racconto e sono riusciti ad individuare il tassista in questione in breve tempo. L'intervento di via Marsala si inserisce nei controlli che gli agenti della polizia locale fanno quotidianamente nell'area circostante alla Stazione Termini, dove sono in corso i cantieri per il rifacimento stradale in vista del Giubileo 2025.