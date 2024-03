Sorprende un ladro nella sua abitazione, anziana massacrata di botte: arrestato 49enne La donna è stata ricoverata in ospedale, dove è stata presa in carico dai medici per le ferite riportate. L’uomo abitava poco distante, e molto probabilmente aveva studiato il colpo per portarle via tutto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Ha sorpreso un uomo all'interno della sua abitazione mentre era intento a rubarle soldi e gioielli. E così, una donna anziana residente a Fondi, in provincia di Latina, è stata brutalmente picchiata e minacciata, oltre che costretta a consegnare tutti i suoi averi. Un brutto episodio che poteva trasformarsi in tragedia: la signora, fortunatamente, ha riportato ferite ma non così gravi da far temere per la sua vita. È ovviamente sotto shock e ci metterà molto per riprendersi dal trauma subito.

I fatti sono avvenuti a Fondi la scorsa settimana. Il responsabile del furto è un uomo di 49 anni che abita poco distante dalla sua vittima, molto probabilmente tenuta sotto osservazione proprio per compiere il furto. Si è introdotto nell'abitazione della donna, forse pensando che non fosse presente, e ha cominciato a mettere tutto a soqquadro, cercando oggetti preziosi e soldi. La donna però, era in casa. E non appena ha sentito i rumori è andata a vedere cosa stesse accadendo, trovandosi davanti l'intruso.

Il 49enne, invece di andarsene, si è scagliato contro l'anziana, prendendola a calci e pugni e costringendola a consegnare tutti i suoi averi, soldi e gioielli. Solo dopo aver preso tutto se ne è andato via, lasciando la donna a terra ferita. Lei, non appena è rimasta da sola in casa, ha chiamato il 112. L'ambulanza e i poliziotti sono arrivati poco dopo a casa sua e ne hanno raccolto la testimonianza: la signora ha fatto un identikit del ladro, e questo ha permesso di rintracciarlo poco dopo. Il responsabile, già noto per reati contro il patrimonio, è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica e portato in carcere con l'accusa di rapina aggravata. La donna, invece, è stata portata in ospedale per curare le ferite subite nell'aggressione.