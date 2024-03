Sopralluogo di Gualtieri a piazza Pia, il cantiere simbolo del Giubileo: “Siamo in tempo” Il sindaco Gualtieri dopo il sopralluogo al cantiere di Piazza Pia, dove saranno realizzati un sottopassaggio e una piazza pedonale per collegare Castel Sant’Angelo a via della Conciliazione: “Stiamo realizzando un’opera enorme in tempi record. I lavori stanno procedendo secondo il cronoprogramma”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

40 CONDIVISIONI condividi chiudi

È uno dei cantieri più importanti in vista del Giubileo. Sicuramente è quello più critico, data la vicinanza a piazza San Pietro. Ma oggi il sindaco Gualtieri, che ha effettuato un sopralluogo a piazza Pia, ha annunciato che i lavori per la realizzazione del sottopasso procedono secondo il cronoprogramma.

Il completamento dell'opera, finanziata con 79,5 milioni di euro e realizzata da Anas, è previsto per l'8 dicembre 2024, cioè fra meno di nove mesi. Presenti al sopralluogo effettuato oggi anche l'assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, il pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione S.E. Mons. Rino Fisichella e l’Amministratore Delegato di Anas Spa, Aldo Isi.

Con questo intervento verrà creata una grande area pedonale che da Ponte Sant’Angelo, percorrendo la nuova piazza Pia, passerà attraverso via della Conciliazione e, da Largo del Colonnato dove sono in corso i lavori sulle pavimentazioni i sanpietrini di via dei Corridori del Dipartimento Csimu, giungerà da via di Porta Angelica fino a piazza del Risorgimento, dove a breve sarà avviato il nuovo cantiere di Società Giubileo.

Leggi anche Nessuno vuole costruire la stazione Pigneto per il Giubileo 2025, deserta anche la terza gara

Avviato il 22 agosto 2023, i lavori sono attualmente al 30 per cento rispetto a quanto previsto. "Stiamo realizzando un'opera enorme in tempi record. I lavori stanno procedendo secondo il cronoprogramma nonostante la complessità idraulica e ingegneristica dell'intervento. Non si tratta infatti solo di un sottopasso ma di un'opera idraulica molto importante", ha dichiarato il sindaco Gualtieri.

L'intervento, ricordiamo, prevede la realizzazione di un sottopassaggio per il traffico veicolare, così da collegare direttamente San Pietro e via della Conciliazione con Castel Sant'Angelo.

"Da ponte Sant’Angelo fino a piazza del Risorgimento sarà una passeggiata bellissima che potremmo fare a partire dall’8 dicembre. I lavori giubilari ci stanno dando la grandissima opportunità di rendere Roma più accogliente per i pellegrini e soprattutto per gli abitanti, che sono i destinatari finali delle opere", ha spiegato l'assessora Segnalini.

Grazie a questo cantiere i visitatori e pellegrini non dovranno più attraversare il lungotevere sulle strisce pedonali per arrivare a San Pietro da Castel Sant'Angelo, ma potranno semplicemente attraversare la piazza.

Presentando l'opera e l'avvio dei cantieri, il sindaco Gualtieri aveva annunciato: "Questo di Piazza Pia dal punto di vista architettonico, urbanistico e simbolico è il lavoro più importante, è il capofila. Ricongiunge due luoghi che storicamente erano stati in asse, Castel Sant'Angelo e San Pietro. Vogliamo passare dalla conciliazione all'abbraccio tra la città e il Vaticano con un'opera sfidante anche dal punto di vista ingegneristico, un grande intervento di riqualificazione urbana".