Si fingono poliziotti e rapinano un 29enne: rubata auto, soldi, telefono. Arrestati due uomini I carabinieri hanno arrestato due uomini e denunciato un complice con l’accusa di rapina in concorso. Hanno fermato un ragazzo fingendosi poliziotti e si sono fatti consegnare auto, soldi e telefono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due uomini di 33 e 38 anni sono stati arrestati dai carabinieri della stazione Roma Casal Palocco con l'accusa di rapina in concorso. Secondo quanto ricostruito dai militari, si sarebbero finti poliziotti per rapinare un ragazzo di 29 anni e portargli via telefono, orologio e macchina. I due sono stati portati in carcere, mentre una terza persona è stata denunciata. Si tratta di un uomo di 50 anni trovato in possesso delle chiavi del veicolo del 29enne, e che avrebbe aiutato i due complici nella rapina.

I fatti si sono verificati la scorsa sera in via Cesare Pascucci a Roma. La vittima stava guidando quando è stata superata da due uomini all'interno di una vettura, che lo hanno superato e bloccato, costringendolo a fermarsi. I due gli hanno detto di essere poliziotti, si sono fatti consegnare telefono e portafoglio, e anche le chiavi della macchina. Poi si sono allontanati, provando a far perdere le loro tracce.

Il ragazzo, sotto shock ma illeso, ha chiamato immediatamente il 112 per chiedere l'intervento delle forze dell'ordine e provare a recuperare la sua macchina. Quando i militari sono arrivati sul posto hanno ascoltato il ragazzo e si sono messi alla ricerca del veicolo, trovato in un parcheggio poco distante. Si sono appostati, e dopo poco hanno visto arrivare i due rapinatori, che erano tornati per andare a spostare la macchina rubata. Sono stati fermati e portati nel carcere romano di Regina Coeli a disposizione dell'Autorità giudiziaria. L'arresto è stato convalidato e disposta la misura della custodia cautelare in carcere. Devono rispondere dell'accusa di rapina in concorso.