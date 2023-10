Si conoscono su Tik Tok e organizzano il primo incontro: il marito lo scopre e aggredisce l’amante Conosce una donna su Tik Tok e la raggiunge nella sua città. Il marito lo scopre e l’aggredisce, speronandolo e picchiandolo.

A cura di Beatrice Tominic

Si sono conosciuti online e hanno iniziato a parlare e ad entrare in confidenza fino al punto che lui, originario di Napoli, ha deciso di salire in automobile e mettersi alla guida per raggiungere la donna che, invece, vive a Latina. Ciò che l'uomo ignorava, o almeno così sembra stando alle prime informazioni raccolte riportate da la Repubblica, è che la donna fosse sposata.

L'incontro a Latina

Dopo essersi conosciuti sul social network e aver continuato a sentirsi online, devono aver pensato che i tempi fossero abbastanza maturi per conoscersi anche dal vivo. Così è salito in automobile e da Napoli ha guidato fino a Latina per raggiungere la donna conosciuta online. Una volta raggiunta la donna, però, ha scoperto che era sposata. Ed è stato preso a botte dal marito di lei.

L'incontro fra i due

Dopo un mese di conoscenza e messaggi su Tik Tok è arrivato il grande giorno. I due si sarebbero dovuti incontrare per passare insieme una serata nel capoluogo pontino. L'appuntamento era all'ora di cena, per mangiare insieme qualcosa. Ma il marito della donna si è accorto di quello che stava accadendo. Ha iniziato a cercare la moglie, ha inseguito l'uomo con cui la donna aveva appuntamento in automobile e ha iniziato a speronarlo. Una volta scesi dai mezzi, è scoppiata la rissa.

Leggi anche Bimbo di un anno e mezzo finisce in terapia intensiva per un'intossicazione da cannabinoidi

L'intervento della polizia

Il marito della donna, dopo averlo speronato in auto, sceso dalla macchina, ha iniziato ad aggredirlo, urlando e picchiandolo. In breve tempo è scoppiata la rissa: sul posto sono arrivati gli agenti della polizia, allertati per la segnalazione di un litigio violento. Una volta giunti sul posto, i poliziotti si sono trovati davanti i due che ancora si picchiavano.