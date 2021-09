Si calano con una corda dal secondo piano dopo un furto: arrestati ladri acrobati Due ladri acrobati sono stati arrestati dai carabinieri per furto all’interno di un’abitazione in via Giuseppe Berneri in zona Torre Spaccata a Roma. Il proprietario era in vacanza in provincia di Pisa e ne hanno approfittato per intrufolarsi e rubare oggetti di valore, per poi calarsi con una corda.

A cura di Alessia Rabbai

Si sono calati con una corda da un appartamento al secondo piano di un palazzo in via Giuseppe Berneri mentre il proprietario era in vacanza in provincia di Pisa. I fatti risalgono alla notte scorsa, tra mercoledì 1 e giovedì 2 settembre. I carabinieri hanno messo fine alla fuga di due ladri che avevano appena messo a segno un colpo all'interno di un'abitazione in zona Torre Spaccata e li hanno arrestati. Si tratta di due cittadini albanesi di ventitré e trent'anni, senza fissa dimora e con precedenti, che sono finiti in manette per il furto. I due ladri acrobati sono riusciti ad entrare furtivamente all’interno della casa, nella quale in quel momento non c'era nessuno, dopo essersi arrampicati fino al terrazzino e forzato le grate. Una volta all'interno dell'appartamento, lo hanno messo a soqquadro, portando alcuni oggetti di valore. Nella fuga l'intenzione dei due era quella di calarsi dal balcone, con una corda lunga 25 metri legata alla ringhiera. A dare l'allarme chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento urgente delle forze dell'ordine è stato un vicino, che ha notato due persone estranee il cui fare lo ha insospettito.

Arrestati due ladri acrobati

All'arrivo dei militari sul posto uno dei due si stava già calando, mentre il complice è rimasto bloccato all'interno dell'abitazione. Ricevuta la chiamata, sul luogo della segnalazione in breve tempo sono arrivati i carabinieri, che hanno bloccato il trentenne mentre si calava con la corda, cercando invano di opporsi all’arresto tentando di divincolarsi per scappare. Il ventiduenne invece, è stato bloccato sul terrazzino dell’abitazione dove i militari sono riusciti a salire, grazie all’aiuto di un’autoscala dei vigili del fuoco, nel frattempo intervenuti a supporto dell'operazione. Una volta fermati entrambi, i militari hanno trovato in loro possesso gli oggetti rubati e hanno sequestrato i due zaini degli arrestati. Al loro interno c'era un piede di porco, attrezzi per lo scasso e la corda. Entrambi sono stati portati in caserma, dove si trovano in attesa della cenebrazione del processo per direttissima. Il bottino è stato restituito al proprietario.