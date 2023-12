Sgrida il nipote per il sesso troppo rumoroso, lui la minaccia con una pistola Dovrà rispondere dei realti di minaccia e molestie un 35enne che ha puntato una pistola scacciacani contro sua zia. Gli aveva chiesto di non fare rumore di notte mentre faceva sesso in camera da letto.

A cura di Alessia Rabbai

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha minacciato di morte la zia anziana, puntandogli contro una pistola scacciacani, dopo che si era lamentata del sesso troppo rumoroso. Autore della violenza è stato un uomo di trentacinque anni, denunciato per minaccia e molestie. Vittima una settantenne, che si era lamentata con il nipote per i rumori che sentiva provenire dalla sua camera da letto nell'appartamento al piano sopra al suo. L'episodio è accaduto nel Comune di Pofi, in provincia di Frosinone.

Come riporta Il Messaggero infatti dal racconto della donna il nipote molto spesso quando rientrava a casa accendeva la musica ad alto volume e intratteneva rapporti sessuali. Tutto ciò, a detta dell'anziana zia, succedeva di notte, non permettendole sistematicamente di dormire. Così la donna in più occasioni si è lamentata con il nipote. L'ultima l'ha vista alzarsi dal letto nel cuore della notte e andare a citofonargli mentre era in compagnia di una ragazza. Lui, stanco dell'ennesimo rimprovero e non accetando di essere "disturbato", ha afferrato una pistola scacciacani, ha aperto la porta e trovandosela davanti gliel'ha puntata contro. L'avrebbe inoltre minacciata, sempre a dire della donna, dicendole che se non voleva farsi male sarebbe dovuta tornare in silenzio nella sua abitazione e restarci, senza infastidirlo più.

La donna senza parlare è tornata in casa e ha subito chiamato i carabinieri, spiegandogli cos'era appena accaduto e che era stanca per una situazione diventata ormai insostenibile, che andava avanti da troppo tempo. I militari hanno ascoltato la donna e hanno raggiunto l'abitazione al civico indicato. Hanno suonato alla porta del trentacinquenne, perquisito l'appartamento e trovato la pistola scacciacani con la quale aveva minacciato sua zia. Così è scattata la denuncia e il trentacinquenne dovrà rispondere dei reati a suo carico.