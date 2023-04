Sgarbi attacca Ultima Generazione per la Baraccia, ma Fontana di Trevi tinta di rosso gli stava bene Sgarbi se la prende con gli attivisti di Ultima Generazione che hanno versato liquido nero nella Barcaccia. Ma la fontana di Trevi colorata di rosso per provocazione artistica gli andava bene: “Gesto apprezzabile e divertente”.

A cura di Enrico Tata

Gli attivisti di Ultima Generazione, ha dichiarato Vittorio Sgarbi, "andrebbero rinchiusi all'interno di luoghi di recupero psicologico con trattamento sanitario obbligatorio". Il sottosegretario alla Cultura ha attaccato gli ambientalisti per l'ultimo gesto alla Barcaccia, riempita di liquido nero a base di carbone vegetale.

Sgarbi ha definito il blitz a piazza di Spagna "un atto di terrorismo civile e monumentale". Eppure il critico d'arte aveva tutt'altra opinione su altri gesti simili compiuti in passato. È il caso, per esempio, del gesto dell'artista Graziano Cecchini, che in due occasioni, nel 2007 e nel 2017, ha versato della vernice rossa all'interno della Fontana di Trevi. Sgarbi lo definì all'epoca un gesto "apprezzabile e divertente".

Per il critico "quel rosso crea un effetto imprevedibile, anche divertente, perfettamente futurista e probabilmente innocuo, ed è meno grave dei graffitisti. Non essendo un danno, crea un effetto spettacolare che potrebbe essere ricercato da uno scenografo, sul luogo della dolce vita dove Anita Ekberg entrò in acqua. Oggi quello che fece la Ekberg non viene più fatto, e quindi è come se il rosso di oggi fosse il sangue di una cosa perduta".

Insomma, il gesto è identico. Il primo compiuto come atto politico e il secondo come provocazione artistica. Il risultato è esattamente lo stesso (tralasciamo i commenti sui danni che entrambi i gesti avrebbero potuto causare alle due fontane storiche, ma di fatto anche Sgarbi minimizza su questo punto), eppure il critico d'arte ha ben altra opinione sull'azione degli attivisti di Ultima Generazione.

Così Sgarbi nel corso di un'intervista rilasciata all'AdnKronos all'indomani del blitz alla Barcaccia: "E' ora di finirla con queste provocazioni in nome di un alto ideale fasullo come quello del clima. Peggiorato, sì, ma da questi grotteschi ambientalisti, disperati in buona fede, ‘picciotti' al soldo di un capitalismo criminale che alimenta fotovoltaico e rinnovabili. Il vero inquinamento è nelle loro menti".