Un archeologo è seduto all'interno di un bar in via Frascati, zona Arco di Travertino a Roma. Mentre beve il caffè il suo occhio si posa per caso su alcuni reperti archeologici che non sarebbero dovuti stare in alcun modo dentro al locale. Per questo decide di segnalare il fatto al numero unico per le emergenze, chiedendo l'invio di una volante della polizia. Gli agenti del commissariato Appio hanno trovato il gestore del bar e un ristoratore mentre scaricavano da un furgone reperti storici di elevato pregio.

"Volevamo abbellire il bar"

"Cercavamo oggetti di arredo per esterni e li abbiamo acquistati on line", hanno tentato di giustificarsi i due uomini. I poliziotti sono risaliti alla 76enne responsabile della vendita: la signora si è mostrata molto sorpresa del valore degli oggetti venduti, tant'è che glieli aveva praticamente regalati. Ai poliziotti ha mostrato anche altri reperti in suo possesso. Al termine delle indagini compratori e venditrice sono stati denunciati per ricettazione e violazione degli articoli 175 e 176 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

I reperti sequestrati dai poliziotti

In particolare sono stati sequestrati questi reperti archeologici, definiti di grande valore: un'anfora integra di età imperiale romana, una scultura in marmo verde con decorazione costituita da un mostro marino (sembra originale), un frammento di cornice con decorazione, un capitello in travertino di epoca medioevale, una statuetta di marmo del dio greco Poseidone, presumibilmente di epoca imperiale romana, un frammento di scultura in marmo verde, con decorazione mostro marino e un basamento di marmo verde.