Segna tre goal, poi chiede alla compagna di sposarlo: la festa nello stadio del Sora Le ha chiesto di sposarlo dopo la partita: doppio festeggiamento allo stadio del Sora dove, oltre alla proposta di matrimonio, è stata celebrata la promozione in serie D dell’ASD Sora Calcio.

A cura di Beatrice Tominic

Lo striscione con la proposta di matrimonio. Davanti alla scritta Pagliaroli e la fidanzata Erica.

Doppia gioia per Antonio Pagliaroli, esterno offensivo del Sora: nella giornata di ieri, domenica 7 maggio, dopo aver segnato una tripletta alla porta avversaria, l'Insieme Formia, ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo. Per farlo ha mobilitato tutti i compagni di squadra che hanno srotolato in mezzo al campo uno striscione: "Erica, mi vuoi sposare?".

La commozione è stata visibile fin da subito. "Ho detto sì", è stato il commento della ragazza che ha condiviso l'immagine sui suoi social dove amici e parenti hanno fatto le congratulazioni e gli auguri alla giovane coppia. "Ben fatto, buona vita", scrivono alcuni utenti. "Bellissima sorpresa", aggiungono altri.

E c'è chi non riesce a pensare a smettere al pallone: "Eppure c'è chi dice che il calcio non provoca emozioni – scrive – Le emozioni le offre prima durante e dopo il novantesimo".

Il Sora approda in serie D

Non sono mancati i festeggiamenti allo stadio Claudio Tomei del comune di Sora, già in festa per la promozione in serie D dove la squadra si trovava matematicamente già da qualche settimana. Il match disputato nella mattinata di domenica, che si è concluso 6 a 1, ha segnato la fine di un'epoca per la squadra.

Lo stesso Pagliaroli che, prima di chiedere alla compagna di sposarlo, ha segnato 13 goal e ha servito 21 assist nel corso dell'ultima stagione, lo scorso marzo aveva commentato la promozione definendola una cavalcata incredibile: "Abbiamo infranto record su record domenica dopo domenica, tutto questo grazie ad un gruppo di giocatori e ragazzi straordinari – ha scritto sui social il calciatore – Regalare una gioia così grande ad una città intera ti ripaga di tutti i sacrifici fatti ogni giorno e festeggiare insieme ti riempie d’orgoglio. Come cantiamo da inizio anno… Simply D best".