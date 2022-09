Sdraiati sulle strisce fino a che non arrivano le auto per un video su TikTok: indaga la polizia La ‘bravata’ è stata scoperta dai vigili urbani mentre visionavano le telecamere di sorveglianza del Comune per trovare un’auto in fuga.

A cura di Natascia Grbic

Si sono sdraiati sulle strisce pedonali, per poi alzarsi di scatto e fuggire non appena le auto sono arrivate a pochi metri da loro. Poteva finire in tragedia la bravata di cinque ragazzi che a Nettuno hanno rischiato grosso per quello che potrebbe essere un gesto da riprendere per i social.

Le immagini, diffuse da Il Messaggero, sono state viste per caso dagli agenti della Polizia locale di Nettuno, che stava indagando su un tentativo di furto ai danni di una banca avvenuto quella notte. I vigili urbani stavano visionando le telecamere di sorveglianza del Comune per individuare un'auto in fuga quando hanno notato i ragazzini sdraiati per terra sulle strisce. Immagini inquietanti, che hanno consegnato immediatamente al commissariato, alla stazione dei carabinieri, al comando della guardia di finanza, alla procura di Velletri e al Comune.

Sul caso indagano gli agenti della polizia di stato. I ragazzini non sono stati ancora identificati, ma i poliziotti sono al lavoro per dargli un volto e un nome.

L'ipotesi più probabile è che i cinque abbiano compiuto questo gesto sconsiderato per riprendersi con i cellulari e pubblicare il video sui social. Quello che gli inquirenti credono è che volessero mettere la bravata su TikTok per aumentare i propri like e rendere il video virale. Ma ciò che spaventa di più, è la possibilità che si tratti di una challenge, una sfida. E che quindi possa non trattarsi di un caso isolato. Saranno ora le indagini a fare chiarezza sull'accaduto, e soprattutto ad accertare se siano già accaduti episodi di questo tipo a Nettuno, in modo da arginarli il prima possibile.