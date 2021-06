Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita nel territorio del Comune di Lanuvio la mattina presto di oggi, domenica 13 giugno. Boato all'alba e momenti di paura tra i residenti della provincia a Sud di Roma, che sono stati svegliati di soprassalto da alcune improvvise vibrazioni. Alcuni cittadini hanno segnalato l'accaduto a Fanpage.it e pubblicando diversi post sui social network, alla ricerca di informazioni. La scossa si è verificata alle ore 6.24, con epicentro a quattro chilometri a Sud di Lanuvio. A renerlo noto Ingv, l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Si tratta di una scossa di terremoto di magnitudo 2.5, durata pochissimo, che si è verificata ad una profondità di undici chilometri. Da quanto si apprende non sono state segnalate criticità, gli accertamenti da parte degli enti preposti su eventuali danni a strutture ed edifici sono in corso. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv-Roma.

Scossa di terremoto a Lanuvio: dov'è stata avvertita

La scossa di terremoto che si è verificata stamattina presto a Lanuvio nonostante sia stata lieve, è stata percepita in alcune zone dei Caselli Romani, in particolare, nel quadrante Sud di Roma, a Genzano Romano, Velletri, Ariccia, Albano Laziale e Nemi e ad Aprilia, in provincia di Latina. Segnalazioni dei residenti anche comparse sui social network, nei vari gruppi di città. Alcuni utenti spiegano di essersi svegliati di soprassalto a causa delle vibrazioni che li hanno allertati. Fabrizio scrive: "Ho avvertito un boato all'alba – si legge in un commento pubblicato su Facebook – i vetri delle finestre di casa hanno fatto rumore".