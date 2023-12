Scopre che la moglie lo tradisce e ricatta l’amante: “Dammi i soldi o racconto tutto alla tua” Dovrà rispondere di tentata estorsione, revenge porn e violenza privata un 46enne che ha minacciato l’amante della moglie.

Ha scoperto che sua moglie lo tradiva, così ha minacciato l'amante anch'egli sposato, dicendogli che avrebbe raccontato tutto alla consorte e inviato le foto hot se non lo avesse pagato. Un uomo di quarantasei anni come riporta Il Messaggero dovrà rispondere dei reati di tentata estorsione, revenge porn e violenza privata. La Procura della Repubblica nei suoi confronti ha chiuso le indagini ed ora spetta al giudice dell'udienza preliminare esprimersi su un eventuale richiesta di rinvio a giudizio.

I fatti sono accaduti a Frosinone quando l'uomo ha scoperto che sua moglie lo tradiva. Invece di confrontarsi con lei, decidendo di porre fine alla loro relazione o di darle una seconda possibilità, ha deciso di vendicarsi traendo profitto dalla situazione ingarbugliata, che si era venuta a creare. Dopo aver scoperto il tradimento, si è informato su chi fosse lui, venendo a sapere che era sposato. Lo ha contattato dicendogli: "Sono il marito della donna con la quale ti frequenti di nascosto. So che anche tu sei sposato, dammi i soldi che ti chiedo, altrimenti le racconto tutto, ho le prove". Il marito della donna si era infatti impossessato del suo cellulare all'interno del quale ha trovato foto e video dei due amanti.

L'intenzione era quella di mandarle gli scatti hot che aveva trovato, tentando di far leva sull paura che il suo matrimonio sarebbe stato rovinato per estorcergli il denaro. Ma l'amante non si è lasciato intimorire, ha spiegato quanto successo al suo avvocato di fiducia chiedendogli consiglio e il legale gli ha risposto di querelarlo. A denunciarlo quando ha scoperto l'accaduto è stata anche la moglie, per revange porn e violenza privata. A seguito delle indagini svolte dalle forze dell'ordine coordinate dalla Procura è infatti emerso che l'uomo aveva inviato le foto potenzialmente compromettenti che mostravano come tra i due amanti ci fosse una frequentazione ad alcune persone. Inoltre in un frangente incontrando la moglie e l'amante insieme avrebbe afferrato per un braccio quest'ultimo e lo avrebbe minacciato dicendogli che l'avrebbe pagata molto cara.