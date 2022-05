Schiaffo del coach alla giocatrice, lei lo difende: “Non è successo niente” Parla la giocatrice del Basket Roma schiaffeggiata dal coach: “Non è successo niente – ha scritto sui social – ha notato che stavo andando in crisi così ha deciso di riaccendermi.”

A cura di Beatrice Tominic

"C'è bisogno di ascoltare": questa l'unica grande frase che campeggia scritta in nero sullo sfondo bianco dell'immagine. A pubblicarla, su Instagram, la giocatrice del Roma Basket che la scorsa domenica, durante una partita ospitata al palazzetto dello sport di Rieti, il PalaSojourner, ha ricevuto uno schiaffo dietro la nuca dal suo allenatore.

Durante la partita contro le Panthers Roseto, squadra di basket di Roseto degli Abruzzi, alla fine del secondo quarto della finale 3-4 posto di serie B, come racconta in qualche righe la ragazza, una giocatrice di pallacanestro di 17 anni, ha sbagliato un tiro da sotto il canestra: "Mentre tornavamo in difesa, abbiamo preso una tripla sulla sirena. Il coach si era accorto che stavo andando in down, così ha deciso di riaccendermi dandomi una scossa."

Il gesto ripreso dal video

"Potrei tranquillamente dire che non è successo niente, perché per me così è stato, ma “niente” non a tutti basta", ha dichiarato l'adolescente nel suo post, spiegando quando accaduto durante la partita di domenica. "Mi ha dato una pacca sulla coda, nient'altro. Non c’è stato nessun “ceffone” e nessuno “schiaffo”, una semplicissima pacca che non ha minimamente sfiorato il mio corpo – ha continuato a spiegare la ragazza – Non c'era nessun problema".

Il rapporto col coach

Nelle righe del post, la ragazza ha spiegato il lungo rapporto che la lega all'allenatore che, da maestro delle scuole elementari le ha fatto scoprire la pallacanestro, diventando prima il suo coach e poi per lei un maestro di vita: "Mi conosce da 12 anni, mi ha insegnato il basket e mi ha anche insegnato a vivere." Poi ha aggiunto: "Ringrazio le mie compagne di squadra e mi stringo forte al coach perché il bene vince su tutto – mentre sul piano emotivo ha spiegato – Fino a ieri festeggiavo la vittoria, oggi sono provata."

La denuncia delle associazioni

A seguito della scena ripresa dal video, nella giornata di ieri alcune associazioni hanno espresso il loro dissenso per il gesto del coach. Fra queste Differenza Donna e l'Assist Associazione nazionale Atlete che hanno richiesto l'immediato intervento del presidente del CONI Giovanni Malagò e del Presidente della Federazione Pallacanestro, Giovanni Petrucci, perché l’allenatore venga immediatamente radiato.