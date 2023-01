Scavalca la recinzione mentre papa Francesco visita il presepe di San Pietro: bloccato 30enne L’episodio è accaduto nella serata di ieri, al termine della cerimonia del Te Deum. Papa Francesco ha percorso pizza San Pietro e ha visitato il presepe e l’albero, salutando fedeli e pellegrini durante il tragitto.

A cura di Enrico Tata

Durante la visita di Papa Francesco al presepe e all'albero di Natale allestiti in piazza San Pietro, un uomo ha tentato di scavalcare la recinzione di legno per raggiungere il Pontefice, ma è stato fermato dagli uomini dell'Ispettorato di polizia del Vaticano.

L'episodio è accaduto nella serata di ieri, al termine della cerimonia del Te Deum. Papa Francesco ha percorso pizza San Pietro e ha visitato il presepe e l'albero, salutando fedeli e pellegrini durante il tragitto. Mentre stava rientrando a Casa Santa Marta, un uomo ha tentato di raggiungerlo scavalcando la recinzione del presepe. Il ragazzo, un trentenne dello Sri Lanka, è stato bloccato prima che potesse superare la transenna, nonostante "usasse tutta la forza che aveva per portare a compimento il suo intento e, rifiutandosi di collaborare, opponesse forte resistenza", si legge in una nota dell'Ispettorato Vaticano. In stato di forte agitazione, ha cercato in tutti i modi di divincolarsi, ma alla fine è stato bloccato dalle forze dell'ordine e infine denunciato. In questi giorni, ricorda l'Ispettorato Vaticano, è alto l'impegno per cercare di garantire "il regolare svolgersi delle cerimonie religiose, coniugando sempre il necessario rigore con la sensibilità dovuta nell'accogliere decine di migliaia di visitatori provenienti giornalmente da tutto il mondo".

Accompagnato sulla sedia a rotelle dal maggiordomo, papa Francesco ha salutato e ha benedetto i fedeli che erano i piazza, fermandosi anche ad accarezzare e a baciare i bimbi. Davanti al presepe, il Pontefice si è fermato diversi minuti, con uno dei costruttori che gli ha spiegato le tecniche di costruzione. Al termine della visita ha percorso di nuovo il tragitto ed è salito su una macchina che lo ha riportato a Casa Santa Marta.