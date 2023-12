Salvini attacca Gualtieri: “Sindaco pensa alla ‘lotteria dei rifiuti’, ma questa è la situazione” “Chissà quando Gualtieri comincerà a pensare che è il sindaco di questa straordinaria ma abbandonata città”, ha commentato Salvini in una story pubblicata su Instagram.

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Matteo Salvini ha attaccato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sulla raccolta dei rifiuti nella Capitale. Il leader della Lega ha pubblicato su Instagram un video in cui mostra la situazione nei pressi di alcuni cassonetti dei rifiuti nella zona di Roma Nord. "Chissà quando Gualtieri comincerà a pensare che è il sindaco di questa straordinaria ma abbandonata città", ha commentato il ministro dei Trasporti.

"Leggo che il Comune di Roma lancerà una “lotteria” con premi da 100 euro per chi farà la raccolta differenziata! Intanto, facendo due passi per Roma questa è la situazione. Sindaco e compagni sono alla frutta, anzi al cassonetto…", ha scritto ancora Salvini, facendo riferimento all'iniziativa presentata nei giorni scorsi dal Campidoglio.

In pratica, i cittadini che conferiranno in punti di raccolta selezionati i loro rifiuti di Natale (pacchi e imballaggi di carta e cartone utilizzati per confezionare i pacchi regalo), riceveranno un tagliando che permetterà loro di partecipare a una ‘lotteria'. Sono stati infatti messi in palio 100 biglietti vincenti per altrettanti buoni spesa da un valore di 100 euro.

Questa iniziativa è stata lanciata proprio per contrastare l'aumento dei rifiuti, soprattutto carta e cartone, nel periodo natalizio. "Abbiamo voluto migliorare la quantità e la qualità della raccolta differenziata di carta e cartone nel periodo delle feste, coinvolgendo la cittadinanza in attività di formazione dedicate ai materiali da riciclare, come gli imballaggi in carta, con lo scopo di sensibilizzare ad una corretta separazione dei materiali estranei e all’appiattimento delle scatole, azioni che vanno di pari passo al potenziamento della tradizionale rete di raccolta stradale e domiciliare", ha spiegato l'assessora Alfonsi, presentando il progetto del Campidoglio.