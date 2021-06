Sabaudia, accoltella un collega con delle forbici sul luogo di lavoro: arrestato un 29enne

In manette è finito un uomo di 29 anni originario della Nigeria: ieri, in un’azienda agricola di Sabaudia, nella provincia di Latina, il 29enne ha accoltellato al collo, con delle forbici da potatura, un collega, un uomo di 33 anni originario del Gambia: il ferito è stato portato in ospedale, dove si trova in gravi condizioni.